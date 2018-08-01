Опиши фильм пятью словами. Американская киноакадемия запустила новый флешмоб

Совсем недавно в соцсетях проходил флешмоб под хэштегом #3WordsICannotStand (Три невыносимых слова), в рамках которого люди писали слова, которые их больше всего беспокоят или нервируют.

По следам этой акции в Twitter родился новый флешмоб, который предложили в Американской киноакадемии (та самая, что выдает «Оскары»). Смысл нового развлечения заключается в том, что пользователи должны описать свою любимый фильм пятью словами.