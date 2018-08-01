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20:04 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Опиши фильм пятью словами. Американская киноакадемия запустила новый флешмоб

А вы сможете угадать фильм по сжатому содержанию?

Совсем недавно в соцсетях проходил флешмоб под хэштегом #3WordsICannotStand (Три невыносимых слова), в рамках которого люди писали слова, которые их больше всего беспокоят или нервируют.

По следам этой акции в Twitter родился новый флешмоб, который предложили в Американской киноакадемии (та самая, что выдает «Оскары»). Смысл нового развлечения заключается в том, что пользователи должны описать свою любимый фильм пятью словами.

Опишите свой любимый фильм в пяти словах

Многие с радостью включились в игру. Некоторые описания были тщательно продуманы и по-настоящему интриговали, а другие не оставляли никаких сомнений по поводу названия фильма. А вы сможете угадать фильм по сжатому содержанию?

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