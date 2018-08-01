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20:04 (мск), источник: Sputnik

Абдувахитова назначили ректором УМЭД

Абдувахитов в феврале был назначен заместителем министра иностранных дел.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Абдужабар Абдувахитов Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан назначен ректором УМЭД, сообщается в телеграм-канале Минюста.

Напомним, что бывший ректор университета дипломатии Абдумалик Джуманов был освобожден от должности в январе месяце текущего года.

Абдувахитов в феврале занял должность заместителя министра иностранных дел. Он в 2002—2011 годах воглавлял Международный Вестминстерский университет в Ташкенте, а в 2011—2012 годах Университет мировой экономики и дипломатии. Затем был ректором Академии государственного управления при Президенте.

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