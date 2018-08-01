Спортивных дедушек засняли на видео на одной из спортплощадок Уфы

Спортивных дедушек засняли на видео на одной из спортплощадок Уфы

Если вы еще не занимаетесь спортом, то герои этого ролика смогут мотивировать вас, как никто другой. Два дедушки решили заняться фитнесом на площадке в микрорайоне Черниковка в Уфе.