Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Раскрыты «унизительные» требования агентств к моделям
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
21:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Спортивных дедушек засняли на видео на одной из спортплощадок Уфы

Если вы еще не занимаетесь спортом, то герои этого ролика смогут мотивировать вас, как никто другой. Два дедушки решили заняться фитнесом на площадке в микрорайоне Черниковка в Уфе.

Пенсионеры испробовали все тренажеры, которые там были. Дедушки довольно резво выполняли упражнения, чем немало удивили мобильного репортера и многих прохожих.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Друг погибшего известного актера рассказал о врачебной ошибке
Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США
Магомедов рассказал об обвинении в фиктивном найме сына Шохина
В американском городе подали в отставку все полицейские
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь