Спортивных дедушек засняли на видео на одной из спортплощадок Уфы
Если вы еще не занимаетесь спортом, то герои этого ролика смогут мотивировать вас, как никто другой. Два дедушки решили заняться фитнесом на площадке в микрорайоне Черниковка в Уфе.
Если вы еще не занимаетесь спортом, то герои этого ролика смогут мотивировать вас, как никто другой. Два дедушки решили заняться фитнесом на площадке в микрорайоне Черниковка в Уфе.
Пенсионеры испробовали все тренажеры, которые там были. Дедушки довольно резво выполняли упражнения, чем немало удивили мобильного репортера и многих прохожих.