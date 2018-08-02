В Воронежском заповеднике появились 2 птенца орла-карлика

Источник: пресс-служба Воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике появились два птенца орла-карлика. Один из птенцов уже оперился и сидит на ветке рядом с гнездом. Второй пока гнезда не покидает, сообщила пресс-служба Воронежского заповедника в среду, 1 августа.

На территории Черноземья численность орлов-карликов начала снижаться. Популяцию стараются сохранить на территории заповедника.