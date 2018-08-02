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09:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежском заповеднике появились 2 птенца орла-карлика

Один оперился полностью.

Источник: пресс-служба Воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике появились два птенца орла-карлика. Один из птенцов уже оперился и сидит на ветке рядом с гнездом. Второй пока гнезда не покидает, сообщила пресс-служба Воронежского заповедника в среду, 1 августа.

На территории Черноземья численность орлов-карликов начала снижаться. Популяцию стараются сохранить на территории заповедника.

Орел-карлик принадлежит к ястребиным. Он имеет небольшой размер тела и характерный орлиный облик. Гнездится на северо-западе и крайнем юге Африки и в теплом умеренном климате Евразии. В России распространен на юге европейской части и в частях Центральной Сибири, примыкающих к Монголии.

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