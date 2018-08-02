Птиц уличили в способности мыслить категориями

Оказалось, что самки амадин предпочитают самцов с клювом, цвет которого попадает у них под категорию «красный», но не «оранжевый», и при этом не обращают внимания на равнозначное изменение интенсивности цвета клюва в рамках этих категорий. Исследование опубликовано в Nature.

Концепция категориального восприятия подразумевает восприятие стимулов не как уникальных раздражителей, а как принадлежащих к определенному классу сигналов. Например, в распознавании цвета классический пример категорирования, влияющего на восприятие — наличие отдельного слова «голубой» для определенных оттенков синего, которое присутствует в русском языке, но отсутствует во многих других. Категориальное восприятие считается особенностью человеческого сознания, однако ученые до сих пор не пришли к согласию, характерно ли оно для животных, или же для них скорее свойственно непрерывное восприятие стимулов.

Исследователи из университета Дьюка (США) показали, что самки зебровых амадин (Taeniopygia guttata) демонстрируют настоящее категориальное восприятие цвета, по крайней мере, когда дело касается выбора самца. Цвет клювов самцов амадин варьирует от светло-оранжевого до темно-красного. Ученые обнаружили, что красный цвет клюва ассоциирован с более широким репертуаром клеточного иммунного ответа у особей, следовательно, с точки зрения иммунного разнообразия самкам выгоднее выбирать красноклювых самцов, что они и делают в реальности. Оказалось, однако, что при этом предпочтение самок не меняется линейно с увеличением «красности» по хроматической шкале, а определяется просто: красный или нет.

Для того чтобы доказать наличие у самок амадин категорий «красный» и «не красный», ученые воспользовались цветовой системой Манселла и выбрали из нее восемь оттенков, отстоящих друг от друга на равные расстояния по хроматической шкале. Цвета были обозначены номерами от одного до восьми, где первый номер соответствовал «самому красному», а восьмой «самому оранжевому». Исследователи изготовили однотонные либо двуцветные бумажные кружки и использовали их для того, чтобы прикрыть отверстия в дощечке, куда помещали угощение. Чтобы определить, как птицы реагируют на переход от одного оттенка к другому, им предлагали отличать двуцветные кружки от одноцветных.

Для начала самок амадин натренировали при помощи вкусного вознаграждения отличать одноцветные кружки от двухцветных с хорошо различающимися цветами. Непосредственно в эксперименте птицам предлагали кружки с комбинациями оттенков — первого номера со всеми остальными, либо восьмого со всеми остальными. Исследователей интересовало, будут ли птицы распознавать все кружки как двухцветные, или только с теми парами оттенков, которые относятся у них к разным категориям.

Оказалось, что птицы действительно проводят границу между оттенками — номера с первого по пятый они определили как один цвет, а с шестого по восьмой — как другой. В результате кружки с сочетаниями оттенков 1−6 они чаще распознавали как двухцветные, а 1−5 — как одноцветные, и наоборот — сочетания 5−8 распознавали как двухцветные, а 6−8 — как одноцветные.

По словам авторов, птицы в эксперименте продемонстрировали самый важный критерий категориального восприятия — дискриминацию стимулов, стоящих по разные стороны границы категории, и ее отсутствие в случае стимулов, настолько же отстоящих по хроматической шкале, но лежащих в рамках категории. Несмотря, на то что, для животных в целом раньше было показано умение делить цвета на категории, именно этот критерий был измерен впервые.

Распознавание оттенков цвета было ранее показано, например, для осьминогов — оказалось, что они активно используют изменение цвета своего тела для коммуникации друг с другом.