Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века

Раскопки на месте расположения крепости Сокол, разрушенной в годы Ливонской войны, начались в 2016 году. Среди находок нынешней экспедиции — старые захоронения возле ворот бывшей фортеции.

«Найденное кладбище датируется концом 16 — начала 17 веков и возникло после разрушения крепости в 1579 году, потому что погребения прорезаются в слой пожара. До этого специалистам не было известно, что на этом месте могли существовать захоронения. Такие могильники появляются не просто так, а после битвы. А потом уже местные жители продолжают здесь хоронить своих родственников и близких. По предварительной информации, здесь находятся десятки захоронений, в том числе детских. В настоящее время нами открыто порядка 10. Все умершие погребены в деревянных гробах, сохранились даже гвозди и специальные крючки от одежды», — рассказал Марат Климов.

По его словам, не исключено, что здесь имеются могилы тех, кто участвовал в штурме крепости. После экспертизы это станет известно точно. Кроме того, уникальность кладбища в том, что таких точно датированных захоронений очень мало в Беларуси, так как в них мало инвентаря, чтобы определить дату их возникновения.

Также во время экспедиции раскопаны две постройки — жилая и хозяйственная. Археологи обнаружили набор женских сережек 16 века, рукомойник и немецкую керамику того же периода. Постройка явно принадлежала нерядовому стрельцу.

Раскопки в Россонском районе возле деревни Кульнево стартовали 20 июля. Работы запланированы до 12 августа.