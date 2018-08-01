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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий — БЕЛТА/. Археологи нашли в Россонском районе кладбище конца 16 века, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук Марат Климов.

Раскопки на месте расположения крепости Сокол, разрушенной в годы Ливонской войны, начались в 2016 году. Среди находок нынешней экспедиции — старые захоронения возле ворот бывшей фортеции.

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«Найденное кладбище датируется концом 16 — начала 17 веков и возникло после разрушения крепости в 1579 году, потому что погребения прорезаются в слой пожара. До этого специалистам не было известно, что на этом месте могли существовать захоронения. Такие могильники появляются не просто так, а после битвы. А потом уже местные жители продолжают здесь хоронить своих родственников и близких. По предварительной информации, здесь находятся десятки захоронений, в том числе детских. В настоящее время нами открыто порядка 10. Все умершие погребены в деревянных гробах, сохранились даже гвозди и специальные крючки от одежды», — рассказал Марат Климов.

По его словам, не исключено, что здесь имеются могилы тех, кто участвовал в штурме крепости. После экспертизы это станет известно точно. Кроме того, уникальность кладбища в том, что таких точно датированных захоронений очень мало в Беларуси, так как в них мало инвентаря, чтобы определить дату их возникновения.

Также во время экспедиции раскопаны две постройки — жилая и хозяйственная. Археологи обнаружили набор женских сережек 16 века, рукомойник и немецкую керамику того же периода. Постройка явно принадлежала нерядовому стрельцу.

Раскопки в Россонском районе возле деревни Кульнево стартовали 20 июля. Работы запланированы до 12 августа.

Крепость Сокол была возведена по приказу Ивана Грозного. С севера она была защищена крутым обрывом, с запада и востока отгорожена рекой. Оборонительные сооружения в летописях того времени даже назывались городом Сокол. Но простояла крепость недолго — 13 лет. Военный гарнизон пал под натиском войск короля Речи Посполитой Стефана Батория. 19 сентября 1579 года крепость была взята в осаду. После нескольких столкновений у ее стен 25 сентября артиллерия Речи Посполитой раскаленными ядрами подожгла деревянную стену крепости. В финальном сражении московские стрельцы были полностью разбиты кавалерией Батория и немецкими наемниками.

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