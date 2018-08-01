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21:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Перед днем ВДВ в центре Молодечно отключили фонтан

Но говорят, что это не из-за десантников, а из-за… детей.

Источник: Комсомольская правда

Элегантный фонтан по мотивам купальской ночи, украшение всего Молодечно — композиция «Папараць-кветка» стоит без воды уже несколько дней с 30 июля, сообщает МЛЫН.BY.

Местные жители предположили, что фонтан осушили перед празднованием Дня ВДВ, но оказалось, что вины десантников в том, что в жаркие дни в городе не бьется фонтан, нет.

«Кветку» закрыли на внеплановый ремонт. Как оказалось, виновата малышня, которая любит купание в фонтанах не меньше «голубых беретов». Кто-то из детей случайно разбил плитку и сломал три фонаря световой иллюминации фонтана.

— Из-за этого фонтан отключили, а воду спустили для ремонта. Разбитую плитку заменили, уже заказаны специальные фонари взамен разбитых. Как только уложенная плитка подсохнет, фонтан снова запустят, — передают журналисты слова Александра Маршалковича, и.о. начцеха водоснабжения КУП «Молодечноводоканал».

Отмечается, что детей, виновных в повреждении оборудования ищут, и, когда выяснят, кто виноват, родителей привлекут к административной ответственности.

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