Перед днем ВДВ в центре Молодечно отключили фонтан
Но говорят, что это не
Но говорят, что это не
Элегантный фонтан по мотивам купальской ночи, украшение всего Молодечно — композиция «Папараць-кветка» стоит без воды уже несколько дней с 30 июля, сообщает МЛЫН.BY.
Местные жители предположили, что фонтан осушили перед празднованием Дня ВДВ, но оказалось, что вины десантников в том, что в жаркие дни в городе не бьется фонтан, нет.
«Кветку» закрыли на внеплановый ремонт. Как оказалось, виновата малышня, которая любит купание в фонтанах не меньше «голубых беретов».
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Отмечается, что детей, виновных в повреждении оборудования ищут, и, когда выяснят, кто виноват, родителей привлекут к административной ответственности.