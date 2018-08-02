Запрет на парковку в Казарменном переулке введут с 27 августа
Запрет вводится для обеспечения пропускной способности движения между улицей Кожевенной и
Запрет вводится для обеспечения пропускной способности движения между улицей Кожевенной и
Запрет на парковку в Казарменном переулке в Нижнем Новгороде введут с 27 августа. Об этом 1 августа, в субботу, сообщает городской Центр организации дорожного движения.
Причиной для введения запрета является обеспечение пропускной способности движения транспортных средств между улицей Кожевенной и
Все автомобили, припаркованные в этом месте, будут эвакуированы.
Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.