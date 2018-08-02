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08:45 (мск), источник: Newsroom24.ru

Запрет на парковку в Казарменном переулке введут с 27 августа

Запрет вводится для обеспечения пропускной способности движения между улицей Кожевенной и Нижне-Волжской набережной.

Источник: Newsroom24.ru

Запрет на парковку в Казарменном переулке в Нижнем Новгороде введут с 27 августа. Об этом 1 августа, в субботу, сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Причиной для введения запрета является обеспечение пропускной способности движения транспортных средств между улицей Кожевенной и Нижне-Волжской набережной.

Все автомобили, припаркованные в этом месте, будут эвакуированы.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.


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