В 15 университетах Узбекистана прошли вступительные экзамены

Источник: Uzdaily.uz

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов сообщил, что 1 августа в тестовых испытаниях должны были принять участие 30,69 тыс. абитуриентов по 50 образовательным направлениям.

По его данным, 834 человека не приняли участие в экзаменах по различным причинам.