В 15 университетах Узбекистана прошли вступительные экзамены
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 1 августа в 15 университетах Узбекистана прошли вступительные экзамены.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 1 августа в 15 университетах Узбекистана прошли вступительные экзамены.
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По его данным, 834 человека не приняли участие в экзаменах по различным причинам.
Еще 76 абитуриентов были отстранены за нарушение порядка проведения тестовых испытаний. В частности, они пытались пронести телефон или шпаргалку.