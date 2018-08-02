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07:03 (мск), источник: Uzdaily.uz

В 15 университетах Узбекистана прошли вступительные экзамены

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — 1 августа в 15 университетах Узбекистана прошли вступительные экзамены.

Источник: Uzdaily.uz

Заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов сообщил, что 1 августа в тестовых испытаниях должны были принять участие 30,69 тыс. абитуриентов по 50 образовательным направлениям.

По его данным, 834 человека не приняли участие в экзаменах по различным причинам.

Еще 76 абитуриентов были отстранены за нарушение порядка проведения тестовых испытаний. В частности, они пытались пронести телефон или шпаргалку.

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