Карту зон затопления для Воронежской области составят до конца 2019 года

Источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области готовы составить карту зон затопления. Контракт с подрядчиком региональный департамент природных ресурсов и экологии подпишет в ближайшие дни. Работы будет производить столичная научно-производственная компания, которая специализируется на разработке технологических решений, связанных с применением навигационного и геодезического оборудования. Для аэросъемки в её арсенале несколько беспилотников различных модификаций.

Напомним, о решении составить новую карту зон затоплений региона стало известно в конце апреля. На ней в частности появятся 223 населённых пункта, расположенных на берегах Битюга, Воронежа, Дона, Савалы, Хопра, Икорца и других рек.

С 2019 года владельцы незастрахованной недвижимости, оказавшейся на таких территориях, в случае паводка не смогут рассчитывать на компенсации. Определение этих зон — требование водного кодекса. Это участки с особым режимом использования — строить там капитальные сооружения без инженерных укреплений запрещено.