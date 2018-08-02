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08:02 (мск), источник: Вести - Воронеж

Карту зон затопления для Воронежской области составят до конца 2019 года

На этих участках запретят строительство.

Источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области готовы составить карту зон затопления. Контракт с подрядчиком региональный департамент природных ресурсов и экологии подпишет в ближайшие дни. Работы будет производить столичная научно-производственная компания, которая специализируется на разработке технологических решений, связанных с применением навигационного и геодезического оборудования. Для аэросъемки в её арсенале несколько беспилотников различных модификаций.

Напомним, о решении составить новую карту зон затоплений региона стало известно в конце апреля. На ней в частности появятся 223 населённых пункта, расположенных на берегах Битюга, Воронежа, Дона, Савалы, Хопра, Икорца и других рек.

С 2019 года владельцы незастрахованной недвижимости, оказавшейся на таких территориях, в случае паводка не смогут рассчитывать на компенсации. Определение этих зон — требование водного кодекса. Это участки с особым режимом использования — строить там капитальные сооружения без инженерных укреплений запрещено.

— В ходе проведения работ будут собраны проанализированы и обобщены материалы гидрометеорологической, геологической, гидрологической, гидрогеологических и картографических исследований затопленных территорий населенных пунктов. Работы начнутся в этом году, активная фаза будет осенью. Инструментальные замеры, работы натурные на территории. И мы планируем, что все работы у нас будут завершены до конца 2019 года, — рассказал врио руководителя департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.

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