Новые правила правописания на латинице апробировали в ВКО

Представители Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова Комитета по развитию языков и социально-политической работы Министерства культуры и спорта РК провели разъяснение нюансов нового правописания. Преподавателям, военнослужащим и госслужащим предлагалось выполнить задания в методической книжке, которая основывалась на правописании иноязычных и иностранных слов, новых орфограмм, механизм усвоения орфограмм на латинице.

«Разъяснение и исследование уже провели в Кокшетау и Караганде. Конечно, есть свои сложности, ведь это переход на новый алфавит. Но это исправимо, ведь нужны навыки письма. Для этого и проводятся апробации. Они являются помощником в поиске приемлемых решений правил правописания казахского языка на латинской графике. Сейчас орфографическая рабочая группа, созданная при Министерстве культуры и спорта РК, заканчивает написание правил», — пояснила Назигуль Толенбергенова.