Новые правила правописания на латинице апробировали в ВКО

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Кандидат педагогических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте РК Назигуль Толенбергенова отметила, что среди госслужащих это уже третья по счету апробация.
«Разъяснение и исследование уже провели в Кокшетау и Караганде. Конечно, есть свои сложности, ведь это переход на новый алфавит. Но это исправимо, ведь нужны навыки письма. Для этого и проводятся апробации. Они являются помощником в поиске приемлемых решений правил правописания казахского языка на латинской графике. Сейчас орфографическая рабочая группа, созданная при Министерстве культуры и спорта РК, заканчивает написание правил», — пояснила Назигуль Толенбергенова.
Кстати, конечной целью является определение и поиск эффективных решений правил правописания казахского языка на основе латинской графики. Результаты апробации будут учтены при дальнейшей разработке основных правил.