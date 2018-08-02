Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Винни Харлоу пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Раскрыты «унизительные» требования агентств к моделям
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
00:37 (мск), источник: Kazinform

Новые правила правописания на латинице апробировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Более 120 преподавателей, военнослужащих и госслужащих Усть-Каменогорска поучаствовали в апробации пилотного проекта новых правил правописания казахского языка на латинице, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

Источник: Kazinform
Читайте также
График перехода на латиницу до 2025 года утвержден в Казахстане

Представители Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова Комитета по развитию языков и социально-политической работы Министерства культуры и спорта РК провели разъяснение нюансов нового правописания. Преподавателям, военнослужащим и госслужащим предлагалось выполнить задания в методической книжке, которая основывалась на правописании иноязычных и иностранных слов, новых орфограмм, механизм усвоения орфограмм на латинице.

Кандидат педагогических наук, профессор Академии государственного управления при Президенте РК Назигуль Толенбергенова отметила, что среди госслужащих это уже третья по счету апробация.

«Разъяснение и исследование уже провели в Кокшетау и Караганде. Конечно, есть свои сложности, ведь это переход на новый алфавит. Но это исправимо, ведь нужны навыки письма. Для этого и проводятся апробации. Они являются помощником в поиске приемлемых решений правил правописания казахского языка на латинской графике. Сейчас орфографическая рабочая группа, созданная при Министерстве культуры и спорта РК, заканчивает написание правил», — пояснила Назигуль Толенбергенова.

Кстати, конечной целью является определение и поиск эффективных решений правил правописания казахского языка на основе латинской графики. Результаты апробации будут учтены при дальнейшей разработке основных правил.

Все новости региона
 Сколько стоит обучение ребенка в школах Алматы
Сразу три частных дома горели в Алматы
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США
В Москве нашли пропавшего кота Бегемота
Магомедов рассказал об обвинении в фиктивном найме сына Шохина
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь