Умножение размножения. Как сберечь население России?

На заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам Дмитрий Медведев озвучил, что предусмотрено в рамках нацпроекта «Демография». В течение 6 лет на него будет потрачено 3,6 трлн руб. Как правильнее распорядиться этими средствами?

Её профессия — быть мамой

Двести банок солений, двадцать мешков картошки, десятки килограммов круп, муки, сахара — такие запасы делает на зиму семейство Чановых из д. Вёски Тверской обл. А как иначе, когда в доме шестеро детей!

Николай и Ольга вместе уже 24 года. Они не планировали быть многодетной семьёй. Но, когда поженились, решили: сколько Бог даст детишек, столько и будет. Бог дал шестерых. Старшая дочка Настя ­родилась 20 лет назад, а самой младшенькой — Серафиме — 2 годика. «Должность такая у супруги — мама, — по-доброму шутит Николай. — Правда, родные и знакомые на пополнение нашей семьи реагировали по-разному. Одни поддерживали, другие удивлялись, а некоторые обвиняли нас в легкомысленности: мол, родить-то просто, а как потом на ноги ставить, давать образование детям?! Но мы не обижаемся. Просто для кого-то большая семья — что-то неприемлемое, а для нас — огромное счастье».

Николай — единственный кормилец в семье. Огород и бурёнка в помощь. Глава семейства работает удалённо программистом. Говорит, страха, что не сможет прокормить семью, никогда не было. «Впрочем, думаете, у семей с одним или двумя детьми не болит голова, как содержать своих чад?! Но отцы не должны жаловаться, что не могут обеспечить семью. Это наша мужская обязанность. Тем более в современном мире есть масса возможностей заработать», — считает Николай.

При этом трудностей на долю Чановых выпало с лихвой. Сами они родом с Урала, в 2000-х гг. перебрались в Москву. Когда их стало пятеро, взяли в Подмосковье дом в долларовую ипотеку. Но в 2014 г. грянул кризис: валюта так подскочила, что платить по займу стало не под силу. Банк забрал жильё, а многодетную семью отправил на улицу. Хорошо, у супругов был небольшой домик в Тверской области. Так и живут теперь здесь. В деревне нет газа, дом Чановы топят дровами. Ближайшая остановка общественного транспорта — за 5,5 км от их деревни. За продуктами ездят в Тверь, а это около 30 км в одну сторону. Благо есть машина! Несмотря на то что многие овощи и фрукты у них с собственного огорода, в неделю тратится до 10 тыс. руб. только на еду. Здесь не отказываются от вещей, которые предлагают знакомые, и не называют это обидным словом «обноски». Сыновей и дочерей Чановы приучают к разумной бережливости.

«Мы обожглись со старшей дочкой. Долгое время она у нас была единственным ребёнком. И как это часто бывает в малодетных семьях, мы избаловали Настю. Покупали всё, что захочет, — вспоминает Николай. — Когда Настя училась во втором классе, она попросила купить ей самый модный на тот момент телефон “Нокиа”. А как же: у всех в школе есть, а у неё нет! Мы взяли дочке другой телефон. Так она дважды топила его в унитазе, якобы случайно. В итоге телефон сломался и нам пришлось купить ту самую заветную модель. С младшими детьми такого уже нет. Я не приверженец того, чтобы ограждать детей от Интернета и всех гаджетов, но не всё из существующего обилия техники нужно ребёнку. И я пытаюсь объяснить это своим детям. Никаких конфликтов, что вот у Пети в школе есть такой смартфон, а у меня нет, теперь не возникает».

На вопрос о семейном счастье Николай отвечает, что нужно прежде всего взаимопонимание. Сегодня молодые пары не спешат рожать детей. У всех свои отговорки: карьера, отсутствие жилья, желание пожить для себя, страх, что не удастся вырастить детей. Но Чановы уверены: не нужно бояться рожать — отдача от детей всегда будет больше. Да, возможно, появятся проблемы с финансами, временем, отдыхом и ещё много пальцев на руке можно загибать, перечисляя трудности. Но для Чановых семья не хозяйственная структура, а внутренняя потребность человека в счастье. «Папа, идём обниматься!» Как услышишь эти слова, так сразу таешь. Ну разве можно от такого отказаться? — улыбается Николай.

Как сберечь народ?

Недавний опрос ВЦИОМа показал: 40% граждан РФ считают, что в семье должно быть по 2−3 ребёнка. Но считать — это одно, а делать — совсем другое.

Увы, данные Росстата говорят об ином. Суммарный коэффициент рождаемости (СКР, один из главных показателей в демографии) в нашей стране в 2017 г. упал на 8% по сравнению с предыдущим годом и сейчас составляет 1,62 ребёнка на одну женщину. То есть 100 матерей в среднем рожают 162 ребёнка. На смену 100 женщинам приходит только 81 девочка. А для того чтобы нация воспроизводилась, СКР должен быть не менее 2,1 — одной женщине в среднем нужно рожать больше 2 детей.

То ямы, то пики

Чтобы оценить, как падает рождаемость, можно взглянуть на цифры в абсолютном выражении. Если в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом она снизилась лишь на 3200 младенцев, то в 2016-м случился настоящий обвал: число новорождённых уменьшилось на 55 тыс. В 2017 г. этот показатель сократился ещё на 200 тыс. человек.

Следствие падения рождаемости — снижение численности населения страны. В 2017 г. россиян стало меньше на 134,4 тыс. человек. За пять месяцев этого года их число сократилось на 77,8 тыс. Таковы свежие данные Росстата.

В принципе убыль населения в России идёт постоянно с 1992 г. В 2000 г. она выглядела катастрофической — 1 млн человек за год. К счастью, в 2013—2015 гг. демографы зафиксировали небольшой естественный прирост. Но после этого вновь началось снижение. Судя по всему, оно будет продолжаться, ведь прогнозы учёных неутешительны: в ближайшие 10−15 лет российской экономике и обществу предстоит столкнуться с серьёзными демографическими вызовами.

«В том снижении численности населения, которое наблюдается сейчас, нет сюрприза, — подчёркивает научный руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ Валерий Елизаров. — Провал был неизбежен, поскольку он связан в первую очередь с Великой Отечественной войной».

Война принесла нам колоссальные людские потери — не только погибшими и умершими, но и неродившимися. В первой половине 1940-х годов в СССР появилось на свет очень мало детей. Когда они сами вступили в детородный возраст, неминуемо произошёл спад рождаемости. Следующая демографическая яма пришлась на лихие 1990-е — она усугубилась падением уровня жизни и обнищанием населения. И вот теперь мы приблизились к третьему по счёту провалу. Таково демографическое эхо Великой Отечественной — с интервалом в 25−30 лет в репродуктивный возраст вступают малочисленные женские поколения.

А вот в промежутках между провалами ситуация выглядит вполне благополучно. Первый послевоенный беби-бум случился в 1950-х — начале 1960-х. Родившиеся в те годы девочки сами стали матерями в 1980-е. Тогда в некоторые годы суммарный коэффициент рождаемости превышал 2,1 ребёнка на женщину, что обеспечивало простое воспроизводство населения страны. Наконец, взрывной рост общего количества рождений наблюдался с 1999 по 2015 г.

Главный вызов России

Современная российская власть считает демографическую политику одним из приоритетов. Введены материнский капитал, пособия, налоговые льготы для семей с детьми. Вроде бы делается всё возможное для повышения рождаемости и «сбережения народа», о котором когда-то говорил Солженицын, а затем и Путин. Но все ли факторы учитывают наши политики и чиновники?

«Нынешний спад рождаемости накладывается на мировой тренд — это повышение возраста материнства, — утверждает директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. — С 1970-х гг. во всех европейских странах люди стали по-новому планировать свою жизнь, в том числе выбирать время для рождения детей. Мы тоже вступили на этот путь. Уверяю вас, в проекте у подавляющего большинства есть семья и дети. Но руководствуются они при этом не тем, как бы улучшить демографию в стране, а интересами и комфортом собственной жизни».

Забота о рождаемости отвлекает нас от другой демографической проблемы — высокая смертность. «Это главная демографическая и гуманитарная проблема России! — убеждён научный руководитель Центра демографических исследований Российской экономической школы Владимир Школьников. — Высокая смертность отражается на таком показателе, как продолжительность жизни. По нему российские мужчины отстают от европейских на 13 лет. Женщины — на 7 лет. И это притом что начиная с 2004 г. уровень смертности у нас значительно снизился».

По мнению ряда демографов, высокая смертность — один из главных вызовов национальной безопасности России. Из-за того, что миллионы людей у нас умирают в трудоспособном возрасте, страна несёт гигантские потери. Подсчитано: если бы в последней трети ХХ в. мы добились такого же снижения смертности, какого добились ведущие страны Европы, нас сейчас было бы на 137 млн человек больше. В два раза!

ХХI в. диктует новые ценности. Главная из них — ценность каждой человеческой жизни. Постараться максимально продлить её, создав при этом людям благоприятные условия, — это и есть самое настоящее сбережение народа.

Ребёнок из пробирки — тоже человек!

Означает ли убыль населения в нашей стране, что мы всё ниже падаем в демографическую яму?

— Рождаемость — величина непостоянная, — говорит доктор меднаук, профессор, президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак. — Норма в репродукции — понятие относительное. Однако причины для беспокойства есть.

Вопреки распространённому мнению снижение рождаемости свидетельствует не о том, что репродуктивное здоровье современных молодых людей хуже, чем у их родителей. Вопрос надо ставить по-другому: ­почему женщины, которые могут иметь много детей, останавливаются на одном-двух? Конечно, в основном это зависит от экономической ситуации. Однако самая эффективная мера повышения рождаемости — это национальная идея. Например, в небольшом государстве Израиль, которое уже много лет воюет со своими соседями, фиксируется рекордная рождаемость. В каждой семье там минимум трое детей. Потому что гражданам Израиля постоянно объясняют: чтобы нас не стёрли с лица земли, мы должны рожать и воевать. И каждая девушка с детских лет мечтает сначала пойти служить в армию, а потом родить как минимум троих детей. Наши же девушки с ранних лет понимают, что дети — это обуза и никому, кроме мамы с папой, в современном обществе малыши не нужны.

Ещё один немаловажный момент — лечение бесплодия. Экспертами ВОЗ ещё 20 лет назад было доказано, что, если в стране фиксируется 15% бесплодных пар, демографические показатели государства ухудшаются. Согласно давнему исследованию, в России около 17% бесплодных семей. Работа с ними могла бы улучшить демографическую ситуацию.

Важнейший показатель репродуктивной медицины — количество циклов (попыток) ЭКО, которое выполняется на 1 млн населения. В Бельгии, Дании, Финляндии выполняется 3000 циклов ЭКО на 1 млн населения. В России — менее 900. В той же Дании 6% всех новорождённых малышей были зачаты с помощью высоких медицинских технологий. Это серьёзный вклад в рождаемость, о котором России пока приходится только мечтать. И это связано даже не с медицинскими проблемами — к сожалению, не все наши женщины знают о такой форме преодоления бесплодия, а из тех, кто знает, не все обращаются к ЭКО. К детям, зачатым в пробирке, у нас до сих пор относятся насторожённо, хотя серьёзные исследования убедительно свидетельствуют — технология ЭКО не оказывает патологического влияния на потомство.

Известно, что на решение демографической проблемы президент распорядился выделить солидную сумму — 5 трлн руб. Думаю, хотя бы часть этих денег стоит потратить на дальнейшее развитие высокотехнологичных методов лечения бесплодия и на продвижение рождаемости. Молодые люди должны понимать, что быть родителями — это не трудно, а здорово!

Нас выживут с наших земель?

Низкая рождаемость несёт и другую угрозу — народ, теряющий численность, могут вытеснить с его территории волны так называемых «климатических беженцев».

Африканский климат малопригоден для человеческой жизни. Сахара наступает на плодородные земли, чистая питьевая вода в дефиците. Неудивительно, что жители Чёрного континента бегут оттуда при любой возможности. Не отстают от них и переселенцы с Ближнего Востока, и жители небольших тихоокеанских островов, которые постепенно уходят под воду из-за таяния льдов.

Эксперты считают, что к середине ХХI в. климатическими беженцами могут стать 200 млн человек. А к концу столетия их число составит 2 млрд. Перебраться они стремятся прежде всего в благополучную Европу, которая гостеприимно открывает двери любым мигрантам. А у мигрантов-то с демографическими показателями всё в порядке.