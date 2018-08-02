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03:03 (мск), источник: Известия

Протезы рук научили чувствовать

Вернуть ощущения поможет специальная перчатка с датчиками.

Людям с протезами рук вернут возможность чувствовать. Российские ученые разработали перчатку, способную за счет специальных датчиков подавать сигналы-вибрации различной силы в здоровые ткани выше протеза. Это позволит человеку понять, с какой силой он сжимает тот или иной предмет.

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработан технический комплекс, предназначенный для людей с протезами рук. Его цель — сделать так, чтобы даже в такой ситуации человек мог ощущать предмет, к которому прикасается протезом. Как сообщил «Известиям» научный консультант проекта, нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров, система «очувствления» протезов уже проходит тестирование у потенциальных пользователей.

— Людям, у которых есть руки и всё в порядке, сложно представить, что можно не чувствовать, к примеру, как сильно ты сжимаешь предмет. Мы проводили опрос среди пользователей протезов и выяснили, что им такая разработка необходима. Эта система позволяет без инвазивного (хирургического) вмешательства вернуть часть ощущений, — рассказал Артур Биктимиров.

Как рассказала «Известиям» разработчик самой конструкции системы «очувствления» протезов, лаборант кафедры медицинской биофизики, кибернетических и биотехнических систем Школы биомедицины ДВФУ Полина Безрукавая, способность чувствовать предметы — это в том числе и вопрос безопасности.

— Сейчас, когда человек пользуется своей искусственной рукой, он вынужден постоянно на этот предмет смотреть, тем самым контролируя, насколько сильно он сжимает свою руку. Иначе он может этот предмет выронить или сломать, или вообще не совершить захват. То есть от руки нет никакой обратной связи. Наша разработка должна решить это проблему, — пояснила Полина Безрукавая.

Сам комплекс — это специальная перчатка, снабженная датчиками давления. Она надевается на действующий протез. В тот момент, когда датчики взаимодействуют с каким-либо предметом или поверхностью, специальные моторчики, расположенные на предплечье — на чувствительной части руки — начинают вибрировать. И таким образом оповещают пользователя, что контакт с предметом есть.

Сейчас изготовлена уже третья версия прототипа такой перчатки. Устройство проходит этап тестирования — люди с протезами используют гаджет и оставляют отзывы о нем. Дальневосточные ученые подали заявку на патент.

Разработкой и совершенствованием бионических протезов конечностей занимается достаточно большое количество компаний в мире, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Лычагин.

— Конечно, разработки отечественных компаний представляют немалый интерес в этой области. Представленное изделие в случае положительного результата клинических испытаний, безусловно, способно улучшить работу протеза, — отметил Алексей Лычагин.

По предположениям разработчиков, их устройство для «очувствления» в комплекте с протезом может появиться в продаже уже в сентябре этого года. По планам оно будет распространяться через медицинские учреждения.

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