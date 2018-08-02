Пермяка оштрафовали на 55 тысяч рублей за клевету на бывшую возлюбленную

Как сообщает telegram-канал Mash, Олег и Елена познакомились в социальных сетях. Мужчина долгое время ухаживал за женщиной, дарил ей цветы, украшения и деньги. Однако в итоге возлюбленная вышла замуж за другого. Оскорбленный произошедшим ухажер стал требовать у Елены 379 тысяч рублей, которые он якобы на ее потратил во время их любовных отношений. Также Олег стал распускать о ней «грязные» слухи в социальных сетях, называя ее наркоманкой и мошенницей.