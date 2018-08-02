Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет слов, одни эмоции»: что чувствует ваш питомец
В России будет железнодорожный лоукостер (со старыми вагонами)
Женщина с двумя матками родила двух детей
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Женщина с двумя матками родила двух детей
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Раскрыты «унизительные» требования агентств к моделям
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
Битвы за урожай: Ветераны Донбасса грабят украинцев - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1010 стран с самым дешевым бензином
06:45 (мск), источник: Ura.ru

Пермяка оштрафовали на 55 тысяч рублей за клевету на бывшую возлюбленную

В Перми мужчина обвинил свою бывшую возлюбленную в наркомании и мошенничестве после того, как она вышла замуж за другого. Суд смог доказать, что слова ревнивца являются клеветой, а также обязал его выплатить женщине в качестве компенсации 15 тысяч рублей и 40 тысяч государству.

Как сообщает telegram-канал Mash, Олег и Елена познакомились в социальных сетях. Мужчина долгое время ухаживал за женщиной, дарил ей цветы, украшения и деньги. Однако в итоге возлюбленная вышла замуж за другого. Оскорбленный произошедшим ухажер стал требовать у Елены 379 тысяч рублей, которые он якобы на ее потратил во время их любовных отношений. Также Олег стал распускать о ней «грязные» слухи в социальных сетях, называя ее наркоманкой и мошенницей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самое обидное, что он начал писать то, чего не существует: наркоманка, шлюха — это вообще кошмар», — отметила женщина. Она решила обратиться в суд, обвинив своего бывшего ухажера в клевете. Экспертиза смогла установить, что мужчина лжет, поэтому суд встал на сторону его бывшей возлюбленной.

Все новости региона
 Стало известно, когда мотоцикл «Кортеж» будет у Путина
Опубликованы секретные документы о создании ВДВ
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Власти приняли закон о фермерах и органических продуктах
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $14 млрд
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Названы российские регионы с наибольшим числом ипотечников
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь