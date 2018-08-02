Студентам и учащимся Иркутской области продлили льготы на проезд в пригородных поездах до конца 2019 года

Так, в текущем году она составила почти восемь с половиной миллионов рублей. Льготой уже воспользовались больше тысячи человек. Напомню, пятидесятипроцентные скидки на оплату проезда в пригородных электропоездах на территории региона предоставляются школьникам старше семи лет, учащимся и студентам очной формы обучения.