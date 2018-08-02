Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории
Военные пенсионеры снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам, рассказали «Известиям» в Минобороны.
Военные пенсионеры снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам, рассказали «Известиям» в Минобороны.
Офицерам запаса и в отставке, а также мичманам и прапорщикам, прослужившим более 20 лет, вернули льготу, монетизированную в 2005 году.
Генералы и адмиралы теперь могут рассчитывать на
Воспользоваться этим правом они и их семьи могут один раз в год. Билеты военные пенсионеры могут получить в военкоматах по месту учета.