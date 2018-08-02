Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории

Источник: РИА "Новости"

Офицерам запаса и в отставке, а также мичманам и прапорщикам, прослужившим более 20 лет, вернули льготу, монетизированную в 2005 году.

Генералы и адмиралы теперь могут рассчитывать на бизнес-класс в самолете или вагоны СВ, другим офицерам достанется купе или экономкласс.