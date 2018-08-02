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02:28 (мск), источник: Известия

Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории

Военные пенсионеры снова могут воспользоваться бесплатным проездом к ведомственным здравницам, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Офицерам запаса и в отставке, а также мичманам и прапорщикам, прослужившим более 20 лет, вернули льготу, монетизированную в 2005 году.

Генералы и адмиралы теперь могут рассчитывать на бизнес-класс в самолете или вагоны СВ, другим офицерам достанется купе или экономкласс.

Воспользоваться этим правом они и их семьи могут один раз в год. Билеты военные пенсионеры могут получить в военкоматах по месту учета.

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