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05:26 (мск), источник: Вести Иркутск

Собрание на миллион евро. В Иркутске открылась выставка литографий Пабло Пикассо

Картины привезли из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Они пробудут в Иркутске до 30 сентября.

Картины привезли из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Они пробудут в Иркутске до 30 сентября.

В залах Усадьбы Сукачёва представлена вся палитра творчества художника. Зрители увидят работы его «голубого периода», этапов кубизма, символизма и последних лет жизни. Особое место занимают эскизы к знаменитому произведению «Герника». Его Пикассо написал в 1937-м году под впечатлением от бомбёжки нацистской авиацией одноимённого города.

— Когда люди из гестапо пришли к Пикассо, увидели на столе эскизы с работы. «Это вы сделали?» — спросили они. «Нет, — ответил Пикассо, — это сделали вы», — говорит научный сотрудник усадьбы В. П. Сукачёва Кристина Ильюшкина.

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