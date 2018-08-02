Собрание на миллион евро. В Иркутске открылась выставка литографий Пабло Пикассо

Картины привезли из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Они пробудут в Иркутске до 30 сентября.

В залах Усадьбы Сукачёва представлена вся палитра творчества художника. Зрители увидят работы его «голубого периода», этапов кубизма, символизма и последних лет жизни. Особое место занимают эскизы к знаменитому произведению «Герника». Его Пикассо написал в 1937-м году под впечатлением от бомбёжки нацистской авиацией одноимённого города.