Древнюю траву нашли в Хабаровском крае
Реликтовый вид обнаружили на озере Удыль.
Реликтовый вид обнаружили на озере Удыль.
Реликтовое растение нашли члены научной экспедиции на территории заказника «Удыль» в Ульчском районе Хабаровского края. Колеантус тонкий — неприметная трава, однолетнее луговое растение из семейства злаковых, высотой всего 3−7 см, с очень мелкими одноцветковыми колосками, собранными зонтикообразными пучками.
— Найти его — большая редкость. Лично я видел его раньше только в 80-х годах. А для озера Удыль это — вообще новый вид. Обычно у нас он произрастает на берегах Амура от Хабаровска до
Напомним, как ранее сообщало агентство, в Комсомольском районе были найдены зимние бескрылые комары. Ранее считалось, что в Хабаровском крае они не водятся.