Древнюю траву нашли в Хабаровском крае

— Найти его — большая редкость. Лично я видел его раньше только в 80-х годах. А для озера Удыль это — вообще новый вид. Обычно у нас он произрастает на берегах Амура от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, причем небольшими группами в периоды межени на песчаных и илистых отмелях. На отмели он и был найден в данном случае. Уникальность колеантуса в том, что он — одно из немногих растений, дошедших до нас из древних времен без каких-либо изменений, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» старший научный сотрудник Комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Ван.