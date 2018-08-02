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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Беременной канадке продали чистящее средство вместо кофе в McDonalds

Женщина на восьмом месяце беременности сделала заказ в окне для обслуживания автомобилистов. Дуглас забрала напиток и уехала, не попробовав, но вскоре была вынуждена вернуться. Оказалось, что в ее лате вместо молока было добавлено моющее средство. Она обратилась к менеджеру ресторана.

Беременная Сара Дуглас получила чистящее средство вместо кофе в ресторане McDonalds. Об этом сообщает BBС News.

Женщина на восьмом месяце беременности сделала заказ в окне McDonalds для обслуживания автомобилистов в канадской провинции Альберта. Дуглас забрала напиток и уехала, не попробовав, но вскоре была вынуждена вернуться. Оказалось, что в ее латте вместо молока было добавлено моющее средство. Она обратилась к менеджеру ресторана, который извинился и предложил заменить напиток.

Франчайзи ресторана заявил, что сожалеет об инциденте, и объяснил, как средство для мытья оказалось в стакане у беременной женщины. По его словам, сотрудники очищали кофемашину и забыли отключить трубку подачи молока от емкости с моющим средством. Он уверил, что команда McDonalds развесила дополнительные напоминания, чтобы не забывать отключать кофемашину от чистящих средств, и сделала необходимые выводы.

Дуглас рассказала, что хорошо себя чувствует, однако посетила врача в профилактических целях.

В мае 2017 года сообщалось о подростке, который умер после употребления кофеиносодержащих напитков. Врачи установили, что перед смертью юноша выпил латте из McDonalds, безалкогольный напиток Mountain Dew и энергетик.

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