Прокуратура Красноярска запустила горячую линию про капремонт

Источник: Агентство «Москва»

В Красноярске запустили горячую линию по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов. Претензии и предложения от горожан будет принимать городская прокуратура.

Сотрудники прокуратуры в телефонном режиме проконсультируют красноярцев, есть ли нарушения органов власти города и края, управляющих и подрядных организаций в той или иной ситуации при проведении капремонта.

Звонки принимают до 20 августа в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефонам: 299−15−36, 299−15−37, 299−15−27. Личные приёмы проводят по адресу: ул. Ладо Кецховели, 18а.

До конца 2018 года в Красноярске планируют отремонтировать 363 дома.

В 17 домах ремонтируют лифты, в 58 — инженерные сети. 61 многоквартирный дом ждет ремонт фасадов, в 107 починят крыши, в 120 — электрику.

20 июня на заседании Законодательного Собрания края деятельность Фонда капремонта признали неэффективной. Главной претензией стал срыв сроков работ: на 1 января 2018 года 109 заявленных домов так и не отремонтировали.