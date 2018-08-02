На iВолге прошел день российско-китайской дружбы

Источник: Volga News

От желающих посетить шатры не было отбоя — гости буквально облепили столы с угощением и сувенирами. Повсюду улыбки рукопожатия, и фразы на ломаном английском.

Миниатюрную Даньдань Цзэн все время просят что-нибудь перевести. Девушка 3 года учила русский язык и свободно общается с другими участниками. На просьбу назвать три вещи, которые нужно знать о Китае девушка отвечает — «панда, китайский чай и великая китайская стена». «А теперь три вещи, которые ты знаешь о России», — просит корреспондент ВН. «Медведь, алкоголь и красивая природа», -отвечает Даньдань.

Ли Хау демонстрирует приемы кунг фу. В России молодой человек в первый раз, но уже успел почувствовать дружелюбную атмосферу. Рядом с ним эффектная девушка в красном платье. «Я не китаянка, я дунганка», — отвечает она на просьбу сфотографироваться. «Дунгане — это смешанный народ, произошедший от арабов и китайцев. Они живут на территории современной Киргизии и Узбекистана», — говорит Мадина Хишанло. Сама она родом из Киргизии, но живет и учится в Саратовской области. «У нашего народа вера арабская (ислам), а традиции близки в Китаю, рассказывает девушка, — Очень хорошо, что есть такое событие, как день дружбы. Он позволяет нам познакомиться с древней китайской культурой ее истоками и особенностями».

К Линси Цинь выстроилась длинная очередь. Девушка изучает в университете традиционную китайскую медицину. Она может по пульсу и цвету лица диагностировать заболевание и дать рекомендации по улучшению здоровья. «Я очень люблю помогать людям, поэтому и пошла учиться на медика. Обучения длится довольно долго, но мы очень гордимся своей профессией, -говорит Линси.

Не обошлось и без кулинарных сюрпризов. Так, для всех желающих прямо на улице приготовили свинину с красным перцем — любимое блюдо жителей провинции Хунан. «У нас очень популярно мясо с овощами, — рассказывает китаянка Чанг Ю Вэй. — Когда я была подростком, то, как и все молодые люди, очень любила фастфуд. Теперь я больше предпочитаю домашнюю стряпню».

В рамках дня дружбы участники познакомились с традиционными китайскими промыслами. Юйлин Чэнь продемонстрировала всем желающим технологию получения шелковой нити: кокон тутового шелкопряда помещают в воду, когда нить начинает отделяться, ее наматывают на вращающийся цилиндр — аналог веретена.

Студентка и Мордовии Еленой Смакаевой увлеченно общается с Аном Ли. «Мне всегда была интересна культура других народов. Во время Чемпионата мира я активно общалась с иностранцами и решила продолжить общение сейчас. Мы просто улыбнулись друг другу и решили поделиться впечатлениями о празднике, — рассказывает девушка. Для Ана это первая поездка в Россию. «Я готовился к суровой погоде, но, к счастью, здесь светит солнце. Нас окружает красивая природа и теплые энергичные люди», — говорит юноша. Позируя для фотографии он скрещивает большой и указательный пальцы. «Это значит сердце», — объясняет Ан.

Представители Башкирской делегации пришли в шатер в национальных костюмах. «Башкирия славится своими горами и реками. В Китае тоже очень красивая и разнообразная природа. Надеюсь, когда-нибудь побывать в этой стране», — говорит Александр Юдин. Молодой человек интересуется народными инструментами. Для китайских гостей он сыграл на варгане. В ответ хозяева праздника продемонстрировали свой народный инструмент Суи.