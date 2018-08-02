Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Саша Савельева показала идеальный летний образ
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Женщина с двумя матками родила двух детей
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
СМИ: Убившие отца три сестры выкладывали откровенные фото в Сеть
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
62-летняя Долина рассталась с третьим мужем - мнение СМИ
Пластический хирург перестарался - Меньшова
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
08:30 (мск), источник: Volga News

На iВолге прошел день российско-китайской дружбы

В среду, 1 августа, на молодежном форуме ПФО iВолга прошел день российско-китайской дружбы. Участники форума Волга Янцзы проявили чудеса гостеприимства, превратив пять шатров в комнаты китайского дома. Здесь можно было попробовать традиционную кухню, поиграть на народных инструментах, научиться писать иероглифы, получить открытку со своим именем на китайском языке.

Источник: Volga News

От желающих посетить шатры не было отбоя — гости буквально облепили столы с угощением и сувенирами. Повсюду улыбки рукопожатия, и фразы на ломаном английском.

Миниатюрную Даньдань Цзэн все время просят что-нибудь перевести. Девушка 3 года учила русский язык и свободно общается с другими участниками. На просьбу назвать три вещи, которые нужно знать о Китае девушка отвечает — «панда, китайский чай и великая китайская стена». «А теперь три вещи, которые ты знаешь о России», — просит корреспондент ВН. «Медведь, алкоголь и красивая природа», -отвечает Даньдань.

Ли Хау демонстрирует приемы кунг фу. В России молодой человек в первый раз, но уже успел почувствовать дружелюбную атмосферу. Рядом с ним эффектная девушка в красном платье. «Я не китаянка, я дунганка», — отвечает она на просьбу сфотографироваться. «Дунгане — это смешанный народ, произошедший от арабов и китайцев. Они живут на территории современной Киргизии и Узбекистана», — говорит Мадина Хишанло. Сама она родом из Киргизии, но живет и учится в Саратовской области. «У нашего народа вера арабская (ислам), а традиции близки в Китаю, рассказывает девушка, — Очень хорошо, что есть такое событие, как день дружбы. Он позволяет нам познакомиться с древней китайской культурой ее истоками и особенностями».

К Линси Цинь выстроилась длинная очередь. Девушка изучает в университете традиционную китайскую медицину. Она может по пульсу и цвету лица диагностировать заболевание и дать рекомендации по улучшению здоровья. «Я очень люблю помогать людям, поэтому и пошла учиться на медика. Обучения длится довольно долго, но мы очень гордимся своей профессией, -говорит Линси.

Не обошлось и без кулинарных сюрпризов. Так, для всех желающих прямо на улице приготовили свинину с красным перцем — любимое блюдо жителей провинции Хунан. «У нас очень популярно мясо с овощами, — рассказывает китаянка Чанг Ю Вэй. — Когда я была подростком, то, как и все молодые люди, очень любила фастфуд. Теперь я больше предпочитаю домашнюю стряпню».

В рамках дня дружбы участники познакомились с традиционными китайскими промыслами. Юйлин Чэнь продемонстрировала всем желающим технологию получения шелковой нити: кокон тутового шелкопряда помещают в воду, когда нить начинает отделяться, ее наматывают на вращающийся цилиндр — аналог веретена.

Студентка и Мордовии Еленой Смакаевой увлеченно общается с Аном Ли. «Мне всегда была интересна культура других народов. Во время Чемпионата мира я активно общалась с иностранцами и решила продолжить общение сейчас. Мы просто улыбнулись друг другу и решили поделиться впечатлениями о празднике, — рассказывает девушка. Для Ана это первая поездка в Россию. «Я готовился к суровой погоде, но, к счастью, здесь светит солнце. Нас окружает красивая природа и теплые энергичные люди», — говорит юноша. Позируя для фотографии он скрещивает большой и указательный пальцы. «Это значит сердце», — объясняет Ан.

Представители Башкирской делегации пришли в шатер в национальных костюмах. «Башкирия славится своими горами и реками. В Китае тоже очень красивая и разнообразная природа. Надеюсь, когда-нибудь побывать в этой стране», — говорит Александр Юдин. Молодой человек интересуется народными инструментами. Для китайских гостей он сыграл на варгане. В ответ хозяева праздника продемонстрировали свой народный инструмент Суи.

Вечером в честь дня дружбы на главной сцене форума состоялся праздничный концерт, участие в котором приняли творческие коллективы из обеих стран.

Все новости региона
Задержан глава регионального фонда капремонта
СМИ: Москва «раздражена» действиями новых властей Армении
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Пользователей Сети умилила крепкая дружба двух псов
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Госбанки сконцентрировали 60% активов сектора
Рекордный ущерб агробизнесу возместит государство
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь