В России хотят ввести новые дорожные знаки для велосипедистов

Источник: РИА Новости

«Проект постановления правительства о введении в правила дорожного движения новых дорожных знаков “Велосипедная зона” и “Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса” в настоящее время рассматривается правительством», — сказал представитель ведомства.

Комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о целом ряде новых знаков, представитель Минтранса сообщил, что в ведомство не поступало инициатив относительно дорожных знаков «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

Он также напомнил, что с июля, как и планировалось, в РФ вступили в силу положения о новых дорожных знаках «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и знаке дополнительной информации (табличке) «Экологический класс транспортного средства».