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03:56 (мск), источник: РИА Новости

В России хотят ввести новые дорожные знаки для велосипедистов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Правительство РФ рассматривает проект о введении новых дорожных знаков, касающихся велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

Источник: РИА Новости

«Проект постановления правительства о введении в правила дорожного движения новых дорожных знаков “Велосипедная зона” и “Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса” в настоящее время рассматривается правительством», — сказал представитель ведомства.

Комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о целом ряде новых знаков, представитель Минтранса сообщил, что в ведомство не поступало инициатив относительно дорожных знаков «Трамвайная полоса», «Следующий перекресток», «Простая вафля», «Способ парковки» и «Диагональный переход».

Он также напомнил, что с июля, как и планировалось, в РФ вступили в силу положения о новых дорожных знаках «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и знаке дополнительной информации (табличке) «Экологический класс транспортного средства».

«Применение указанных дорожных знаков даст возможность органам госвласти субъектов и местного самоуправления, а также владельцам автодорог, уже имеющим необходимые полномочия, вводить запрет на проезд по территории населенных пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также предоставлять преференции для экологически чистых транспортных средств», — объяснил представитель Минтранса.

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