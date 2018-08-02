Акцию для беременных женщин и молодых мам организуют в Хабаровске
В субботу, 4 августа, в Хабаровске проведут акцию в поддержку грудного вскармливания. Беременных женщин и молодых мам ждут с 11:00 до 14:00 в парке «Динамо».
В субботу, 4 августа, в Хабаровске проведут акцию в поддержку грудного вскармливания. Беременных женщин и молодых мам ждут с 11:00 до 14:00 в парке «Динамо».
Для них организуют семинары, на которых специалисты расскажут о пользе естественного вскармливания для младенцев.
Также для хабаровчан устроят