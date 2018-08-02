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03:44 (мск), источник: Губерния онлайн

Акцию для беременных женщин и молодых мам организуют в Хабаровске

В субботу, 4 августа, в Хабаровске проведут акцию в поддержку грудного вскармливания. Беременных женщин и молодых мам ждут с 11:00 до 14:00 в парке «Динамо».

Для них организуют семинары, на которых специалисты расскажут о пользе естественного вскармливания для младенцев.

Также для хабаровчан устроят мастер-классы по фитнесу для беременных, пеленанию детей, слингоношению. Кроме того, на летней эстраде парка «Динамо» выступят творческие коллективы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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