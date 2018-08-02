Акцию для беременных женщин и молодых мам организуют в Хабаровске

Для них организуют семинары, на которых специалисты расскажут о пользе естественного вскармливания для младенцев.

Также для хабаровчан устроят мастер-классы по фитнесу для беременных, пеленанию детей, слингоношению. Кроме того, на летней эстраде парка «Динамо» выступят творческие коллективы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.