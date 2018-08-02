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06:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Новосибирске на день: ждем дожди и первые заморозки

Синоптики обещают днем плюс 18 градусов, а ночью — минус 2.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 74% 761 мм рт. ст. 5 м/с

В четверг, 2 августа, погода не порадует новосибирцев: метеорологи вновь прогнозируют дожди.

— Днем по области воздух прогреется до плюс 17 — плюс 22 градусов (непосредственно в Новосибирске будет плюс 18 — плюс 20 градусов), ночью температура опустится до плюс 8 — плюс 13 градусов (при прояснениях — до плюс 2 — плюс 7 градусов), — сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. — Возможны туманы, ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: столбик термометра покажет плюс 18 градусов, вот только, по данным сайта, дождей не будет. На «Гисметео» прогноз менее оптимистичный: днем будет плюс 16 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают: в некоторых районах Новосибирской области в ночь со 2 на 3 августа ожидаются первые заморозки: по северу и северо-востоку области при прояснениях температура опустится до 0 — минус 2 градусов.

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