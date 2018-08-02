Огромную медузу заметили отдыхающие на популярном пляже
В среду, 1 августа, отдыхающие на одном из платных пляжей Санаторной вблизи Владивостока заметили медузу, сообщает DEITA. RU.
В среду, 1 августа, отдыхающие на одном из платных пляжей Санаторной вблизи Владивостока заметили медузу, сообщает DEITA. RU.
По словам автора видео, опубликованного в паблике dpskontrol_125rus, выглядит медуза угрожающее.
Судя по кадрам, подводный обитатель давно мертв, и его тело принесло к берегу. Пользователи в своих комментариях добавили, что эту медузу внушительных размеров видели ранее в районе Эгершельда.
Екатерина Лапкина.