Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интернет фанатеет от хаски и сиба-ину. Что в них особенного?
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Пугачева получает вид на жительство в Европе
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Александр Малинин показал редкое фото с внучкой
Ева Лонгория впервые показала лицо сына
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Зарезавшие родителя три сестры вели нескромную жизнь - СМИ
Женившийся 16 раз актер удивил Корчевникова - СМИ
Раскрыты «унизительные» требования агентств к моделям
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
16Лесные пожары в Греции
04:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Огромную медузу заметили отдыхающие на популярном пляже

В среду, 1 августа, отдыхающие на одном из платных пляжей Санаторной вблизи Владивостока заметили медузу, сообщает DEITA. RU.

По словам автора видео, опубликованного в паблике dpskontrol_125rus, выглядит медуза угрожающее.

Судя по кадрам, подводный обитатель давно мертв, и его тело принесло к берегу. Пользователи в своих комментариях добавили, что эту медузу внушительных размеров видели ранее в районе Эгершельда.

Екатерина Лапкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 «Ростелеком» предлагает принципиально новые тарифы для малого бизнеса
Россия отмечает один из самых любимых праздников — день ВДВ
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
СМИ обвинили миротворцев ООН в изнасилованиях детей
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $14 млрд
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь