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04:21 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк разработал робота-аватара

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сбербанк разработал и представил воплощение собственного искусственного интеллекта — робота «Нику», который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции, сообщил РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

Источник: РИА Новости

«Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием “Ника”, который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Это, по сути, робот, способный поддерживать диалог с собеседником и демонстрировать различные эмоции в зависимости от ситуации», — сказал он.

Аватар — это так называемый робот присутствия, который «синхронизирован» с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.

«За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — добавил Ефимов.

Соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке, Сбербанк и Московский физико-технический институт подписали в прошлом году. Результатом проекта iPavlov станут новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка и выведут обслуживание клиентов на новый уровень, пояснил тогда глава Сбербанка Герман Греф.

Лаборатория робототехники Сбербанка начала работу в 2017 году. Ее основная задача — исследование новых технологий, пилотирование и запуск технических новинок для головной компании. В настоящее время приоритетными для лаборатории являются следующие направления: промышленная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.

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