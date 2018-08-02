Сбербанк разработал робота-аватара

Источник: РИА Новости

«Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием “Ника”, который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка. Это, по сути, робот, способный поддерживать диалог с собеседником и демонстрировать различные эмоции в зависимости от ситуации», — сказал он.

Аватар — это так называемый робот присутствия, который «синхронизирован» с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.

«За этим роботом находится один из самых мощных диалоговых агентов — iPavlov. Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — добавил Ефимов.

Соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке, Сбербанк и Московский физико-технический институт подписали в прошлом году. Результатом проекта iPavlov станут новые бизнес-приложения, которые будут интегрированы в работу Сбербанка и выведут обслуживание клиентов на новый уровень, пояснил тогда глава Сбербанка Герман Греф.