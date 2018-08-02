Новый главный санитарный врач назначен в Приморье
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю возглавила Татьяна Детковская.
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю возглавила Татьяна Детковская.
=Соответствующий приказ об этом 1 августа 2018 года подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
До своего назначения на пост главы теруправления Татьяна Николаевна работала в этом же ведомстве в должности заместителя руководителя, и с весны этого года являлась исполняющей обязанности главы службы.
Напомним, весной 2018 года бывший глава территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.