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04:47 (мск), источник: Вести Приморье

Новый главный санитарный врач назначен в Приморье

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю возглавила Татьяна Детковская.

=Соответствующий приказ об этом 1 августа 2018 года подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

До своего назначения на пост главы теруправления Татьяна Николаевна работала в этом же ведомстве в должности заместителя руководителя, и с весны этого года являлась исполняющей обязанности главы службы.

Напомним, весной 2018 года бывший глава территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

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