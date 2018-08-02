Новый главный санитарный врач назначен в Приморье

=Соответствующий приказ об этом 1 августа 2018 года подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

До своего назначения на пост главы теруправления Татьяна Николаевна работала в этом же ведомстве в должности заместителя руководителя, и с весны этого года являлась исполняющей обязанности главы службы.