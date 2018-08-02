Приморцы станут реже посещать поликлиники
Всё диагностическое оборудование в Приморье подключат к сети Интернет. Для пациентов станут доступны и телемедицинские консультации. Об этом рассказал
Всё диагностическое оборудование в Приморье подключат к сети Интернет. Для пациентов станут доступны и телемедицинские консультации. Об этом рассказал
В департаменте здравоохранения Приморского края отметили, что жители стали чаще пользоваться
«С 2017 года в Приморье началась масштабная работа по информатизации здравоохранения. Сейчас в Приморье работает региональный портал записи на приём к врачу, интегрированный с порталом Госуслуг, установлены более 100 инфоматов, которые также позволяют оперативно записаться на приём к врачу. Запущены мобильные приложения “Запись на приём к врачу” для мобильных телефонов на базе Android и iOS», — сообщили в ведомстве.
В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил внимание информатизации медицинских учреждений. Глава государства заявил, что следует не просто обеспечить поликлиники и больницы интернетом, а сделать так, чтобы граждане попадали на приём и проходили обследования без нервов и очередей. В частности, это касается пожилых людей, которые не всегда разбираются в таких понятиях, как «информационные технологии» и «электронная запись».
Владимир Путин отметил, что работа в режиме онлайн избавит врачей от ненужной бумажной работы. Они смогут больше времени уделять пациенту, непрерывно улучшать свою квалификацию, в режиме онлайн обращаться за советом к коллегам из региональных и федеральных центров.