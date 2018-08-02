Парковку по улице Новокузьмихинская в Иркутске запретят
Запрещающие знаки появятся там с 21 августа.
Запрещающие знаки появятся там с 21 августа.
Внимание, иркутские автомобилисты! В нашем городе станет еще на одну запрещенную парковку больше. Уже с 21 августа запрещающие знаки появятся в районе строения № 2 по улице Новокузьмихинской.
Как пояснили в
Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Октябрьской Революции. Там 4 и 5 августа частично ограничат проезд в районе дома № 1. Ограничение для движения транспорта связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях ливневой канализации.
Также с 10:00 6 августа до 21:00 9 августа частично ограничат движение по улице Воровского — недалеко от пересечения с улицей Шахтерской. Там проведут аварийные ремонтные работы на тепловых сетях.