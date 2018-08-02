Парковку по улице Новокузьмихинская в Иркутске запретят

Источник: Комсомольская правда

Внимание, иркутские автомобилисты! В нашем городе станет еще на одну запрещенную парковку больше. Уже с 21 августа запрещающие знаки появятся в районе строения № 2 по улице Новокузьмихинской.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска такое решение принято в связи с тем, что припаркованные автомобили перекрывают единственный проезд для аварийных служб к жилым домам №№ 7 и 9.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на улице Октябрьской Революции. Там 4 и 5 августа частично ограничат проезд в районе дома № 1. Ограничение для движения транспорта связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях ливневой канализации.