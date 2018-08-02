В Черемхово воссоздадут двор главных героев фильма «Любовь и голуби»

Источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Черемхово воссоздали двор Василия и Надежды Кузякиных — главных героев знаменитой советской комедии «Любовь и голуби» (1984). Новый объект расположен в сквере, посвященному картине, сообщает пресс-служба местной администрации.

Идея воссоздать площадку принадлежит мэру Черемхово Вадиму Семенов.

«Фильм Меньшова “Любовь и голуби”, снятый по пьесе, мы все с удовольствием смотрим, потому что он о нас, реальных людях, о настоящих неподдельных чувствах», — прокомментировал Семенов.

Фильм «Любовь и голуби» снят по пьесе драматурга Владимира Гуркина. Режиссер Владимир Меньшов. Съемки велись в Карелии.

Владимир Гуркин родился 13 сентября 1951 года в селе Васильево Гороховского района Пермской области. В 1958 году его семья переехала в город Черемхово Иркутской области. Работал в Иркутском театре юного зрителя, Амурском областном театре драмы (Благовещенск). В 1976—1983 гг. играл на сцене Омского академического театра драмы. В последние годы активно сотрудничал с Черемховским драматическим театром, где поставил несколько своих пьес.