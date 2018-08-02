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06:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Авиашоу в Мочище 2018: для зрителей пустят дополнительные электрички

Добраться до станции, чтобы посмотреть авиашоу в Мочище 2018, сибиряки смогут за 33 минуты.

Источник: Комсомольская правда

Уже в предстоящее воскресенье, 5 августа, пройдет авиашоу в Мочище. Чтобы зрители могли без проблем добраться до аэродрома, для сибиряков в этот день запустят дополнительные электрички.

— От станции «Новосибирск-Главный» до станции Мочище новосибирцы смогут уехать в 07.57, 08.11, 08.25, 08.53, 09.14, 09.30, 09.44, 09.58, 10.14, 10:31, — сообщают на аэродроме Мочище. — В пути сибиряки будут 33 минуты, стоимость билета — 35 рублей.

После того, как в 14.30 шоу закончится (или если кто-то захочет поехать домой раньше), зрители тоже смогут вернуться обратно на электричках. От станции Мочище до станции «Новосибирск-Главный» электрички будут отправляться в 11.58, 12.44, 13.10, 13.25, 13.40, 13.56, 14.12; 14.35, 14.53, 15.14, 16.03, 16:32.

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