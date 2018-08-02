Авиашоу в Мочище 2018: для зрителей пустят дополнительные электрички

Источник: Комсомольская правда

Уже в предстоящее воскресенье, 5 августа, пройдет авиашоу в Мочище. Чтобы зрители могли без проблем добраться до аэродрома, для сибиряков в этот день запустят дополнительные электрички.

— От станции «Новосибирск-Главный» до станции Мочище новосибирцы смогут уехать в 07.57, 08.11, 08.25, 08.53, 09.14, 09.30, 09.44, 09.58, 10.14, 10:31, — сообщают на аэродроме Мочище. — В пути сибиряки будут 33 минуты, стоимость билета — 35 рублей.