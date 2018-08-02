Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
По данным минстроя РФ, долги за
По данным минстроя РФ, долги за
Количество должников растёт, а коммунальщики придумывают всё новые способы борьбы с ними. Есть среди них странные, а есть противозаконные.
Чаще всего должникам отключают электричество или газ (в многоэтажках нельзя перекрывать отопление и холодную воду). В Воронеже пошли дальше — неплательщиков стали лишать туалета, устанавливая им заглушки на канализацию. Но что самое обидное — страдали от такой меры иногда не только виновные, но и их соседи внизу. Ведь если должник при наличии заглушки пользовался унитазом, нечистоты текли мимо и топили соседей. После таких случаев в Госдуму даже внесли законопроект о запрете отключать канализацию, но он пока находится на стадии рассмотрения.
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Самарские коммунальщики не стали нарушать Административный кодекс, а придумали «пирамиду позора» (на фото). Недавно одному из должников её подвесили прямо перед балконом. Как сообщают в «РКС-Самара», трёхтонные предшественницы летающей пирамиды уже постояли у 82 частных домов и организаций, владельцы которых быстро вернули больше 1 млн рублей долгов. Поэтому местные коммунальщики собираются продолжать в том же духе. Правда, обещают учесть жалобы ни в чём не повинных соседей должников и сделать способ доставки «пирамиды» менее шумным.