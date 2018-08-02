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11:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Имеют ли коммунальщики право позорить должников?

По данным минстроя РФ, долги за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,3 трлн руб., половина из которых на совести простых граждан.

Количество должников растёт, а коммунальщики придумывают всё новые способы борьбы с ними. Есть среди них странные, а есть противозаконные.

Чаще всего должникам отключают электричество или газ (в многоэтажках нельзя перекрывать отопление и холодную воду). В Воронеже пошли дальше — неплательщиков стали лишать туалета, устанавливая им заглушки на канализацию. Но что самое обидное — страдали от такой меры иногда не только виновные, но и их соседи внизу. Ведь если должник при наличии заглушки пользовался унитазом, нечистоты текли мимо и топили соседей. После таких случаев в Госдуму даже внесли законопроект о запрете отключать канализацию, но он пока находится на стадии рассмотрения.

В Ростове-на-Дону нашли свой способ борьбы — жителям частных домов, которые вовремя не платят за ЖКУ, стали высыпать под окна мусор. Рано утром подъезжал мусоровоз и вываливал гору отходов, коробок и прочего хлама. Впрочем, такое ноу-хау коммунальщиков не понравилось не только должникам, но и правоохранительным органам. Они расценили деяние как «организацию несанкционированных свалок».

Самарские коммунальщики не стали нарушать Административный кодекс, а придумали «пирамиду позора» (на фото). Недавно одному из должников её подвесили прямо перед балконом. Как сообщают в «РКС-Самара», трёхтонные предшест­венницы летающей пирамиды уже постояли у 82 частных домов и организаций, владельцы которых быстро вернули больше 1 млн рублей долгов. Поэтому местные коммунальщики собираются продолжать в том же духе. Правда, обещают учесть жалобы ни в чём не повинных соседей должников и сделать способ доставки «пирамиды» менее шумным.

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