Имеют ли коммунальщики право позорить должников?

Количество должников растёт, а коммунальщики придумывают всё новые способы борьбы с ними. Есть среди них странные, а есть противозаконные.

Чаще всего должникам отключают электричество или газ (в многоэтажках нельзя перекрывать отопление и холодную воду). В Воронеже пошли дальше — неплательщиков стали лишать туалета, устанавливая им заглушки на канализацию. Но что самое обидное — страдали от такой меры иногда не только виновные, но и их соседи внизу. Ведь если должник при наличии заглушки пользовался унитазом, нечистоты текли мимо и топили соседей. После таких случаев в Госдуму даже внесли законопроект о запрете отключать канализацию, но он пока находится на стадии рассмотрения.

В Ростове-на-Дону нашли свой способ борьбы — жителям частных домов, которые вовремя не платят за ЖКУ, стали высыпать под окна мусор. Рано утром подъезжал мусоровоз и вываливал гору отходов, коробок и прочего хлама. Впрочем, такое ноу-хау коммунальщиков не понравилось не только должникам, но и правоохранительным органам. Они расценили деяние как «организацию несанкционированных свалок».