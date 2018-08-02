На правобережье Красноярска появится новая гостиница

Источник: НИА Красноярск

Гостиница разместится на участке площадью 7,3 тыс. квадратных метров. Открытый аукцион по участку назначен на 17 августа, сообщает департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

Кроме того, в Центральном районе на 8-м километре Енисейского тракта появятся складские помещения на участке свыше 8 тыс. квадратных метров. Прием заявок продлится до 13 августа.