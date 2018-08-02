На правобережье Красноярска появится новая гостиница
Новый гостиничный комплекс появится в Свердловском районе Красноярска, по адресу: ул. Полтавская, 38.
Новый гостиничный комплекс появится в Свердловском районе Красноярска, по адресу: ул. Полтавская, 38.
Гостиница разместится на участке площадью 7,3 тыс. квадратных метров. Открытый аукцион по участку назначен на 17 августа, сообщает департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.
Кроме того, в Центральном районе на 8-м километре Енисейского тракта появятся складские помещения на участке свыше 8 тыс. квадратных метров. Прием заявок продлится до 13 августа.
Завершится лето торгами 31 августа, где потенциальный инвестор может претендовать на земельный участок площадью 1,2 тыс квадратных метров. Под объекты придорожного сервиса предназначена площадка по ул. Гайдашовка (Советский район). Срок реализации проекта 3 года и 2 месяца, прием заявок по 27 августа.