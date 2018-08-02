Полицейский предотвратил ЧС на дороге в Северном Казахстане

Источник: Kazinform

В пресс-службе департамента внутренних дел рассказали, как заместитель начальника Тимирязевского РОВД Нарлан Жумабаев предотвратил несчастный случай на дороге.

В свой выходной день он ехал в Петропавловск по личным делам. Сквозь пелену дождя чудом разглядел, что неподалеку от села Заречное Есильского района порывом ветра повалило опору линии электропередач. Проходящие над трассой провода провисли, оказавшись как раз на уровне легкового автомобиля.