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07:43 (мск), источник: Kazinform

Полицейский предотвратил ЧС на дороге в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Североказахстанский полицейский получил благодарность от энергетической компании за обеспечение безопасности людей на аварийном участке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В пресс-службе департамента внутренних дел рассказали, как заместитель начальника Тимирязевского РОВД Нарлан Жумабаев предотвратил несчастный случай на дороге.

В свой выходной день он ехал в Петропавловск по личным делам. Сквозь пелену дождя чудом разглядел, что неподалеку от села Заречное Есильского района порывом ветра повалило опору линии электропередач. Проходящие над трассой провода провисли, оказавшись как раз на уровне легкового автомобиля.

«Подполковник полиции пошёл на резкое торможение. Включив аварийные огни, первым делом вышел из салона на дорогу, чтобы остановить идущие следом за ним машины. Следующие полчаса, до прибытия аварийной бригады, полицейский оставался на добровольно принятом “посту”, регулируя движение. Чтобы не допустить скопления транспорта, направлял идущие в сторону города автомобили по встречной полосе в объезд опасного участка», — отметили в пресс-службе.

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