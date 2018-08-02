Общестроительные работы завершаются в ФОКе на бульваре Рябикова в Иркутске

«Это первый такой многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Иркутске. Мы планируем строить подобные учреждения во всех районах города, чтобы занятия различными видами спорта были в шаговой доступности для наших жителей», — подчеркнул мэр.

Напомним, работы по возведению ФОКа начались в июле 2017 года. Здание предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с единовременным пребыванием около двухсот человек. На первом этаже будет размещен универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, бассейн длиной 25 м на шесть дорожек по 2,5 м с возможностью устройства восьми дорожек, раздевалки с душевыми и санузлами. Для посетителей с ограниченными возможностями будут сделаны индивидуальные кабины. На втором этаже предусмотрено обустройство трибун, залов хореографии, единоборств и раздевалок. Отдельно планируется сделать зону отдыха с зимним садом, отмечает пресс-служба администрации города. На территории ФОКа разместят автостоянки, проведут благоустройство и озеленение, установят малые архитектурные формы. Срок сдачи объекта — конец 2018 года.