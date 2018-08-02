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05:34 (мск), источник: НИА Иркутск

Общестроительные работы завершаются в ФОКе на бульваре Рябикова в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — Общестроительные работы завершаются в физкультурно-оздоровительном центре на бульваре Рябикова в Иркутске. Подрядчики приступили к монтажу кровли, проводят отделочные работы и работы по установке инженерных коммуникаций, устанавливают окна и витражи. Мэр города Дмитрий Бердников проверил ход выполнения работ.

Источник: Reuters

«Это первый такой многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс в Иркутске. Мы планируем строить подобные учреждения во всех районах города, чтобы занятия различными видами спорта были в шаговой доступности для наших жителей», — подчеркнул мэр.

Напомним, работы по возведению ФОКа начались в июле 2017 года. Здание предназначено для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с единовременным пребыванием около двухсот человек. На первом этаже будет размещен универсальный спортивный зал, зал для настольного тенниса, бассейн длиной 25 м на шесть дорожек по 2,5 м с возможностью устройства восьми дорожек, раздевалки с душевыми и санузлами. Для посетителей с ограниченными возможностями будут сделаны индивидуальные кабины. На втором этаже предусмотрено обустройство трибун, залов хореографии, единоборств и раздевалок. Отдельно планируется сделать зону отдыха с зимним садом, отмечает пресс-служба администрации города. На территории ФОКа разместят автостоянки, проведут благоустройство и озеленение, установят малые архитектурные формы. Срок сдачи объекта — конец 2018 года.

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