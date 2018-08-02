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07:10 (мск), источник: VN.ru

Риелтор побрился наголо на спор с застройщиком

Спор между застройщиком и агентом недвижимости завершился в парикмахерской. Проигравшему пришлось постричься наголо.

— Ой, как жестко пошло! — комментирует агент, проигравший спор.

— Сбривайте, сбривайте ему.

— Мне бороду красивую надо сделать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предметом пари стали сроки строительства многоэтажного дома. Коробку вместе с крышей должны были возвести к началу августа. Наступило первое число, пришло время выполнять условия. Правда, спор разрешила не комиссия минстроя, а визуальный осмотр здания обеими сторонами. В итоге застройщик остался с волосами, а агента побрили.

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