Риелтор побрился наголо на спор с застройщиком
Спор между застройщиком и агентом недвижимости завершился в парикмахерской. Проигравшему пришлось постричься наголо.
Спор между застройщиком и агентом недвижимости завершился в парикмахерской. Проигравшему пришлось постричься наголо.
— Ой, как жестко пошло! — комментирует агент, проигравший спор.
— Сбривайте, сбривайте ему.
— Мне бороду красивую надо сделать.
Предметом пари стали сроки строительства многоэтажного дома. Коробку вместе с крышей должны были возвести к началу августа. Наступило первое число, пришло время выполнять условия. Правда, спор разрешила не комиссия минстроя, а визуальный осмотр здания обеими сторонами. В итоге застройщик остался с волосами, а агента побрили.