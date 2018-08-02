Риелтор побрился наголо на спор с застройщиком

Предметом пари стали сроки строительства многоэтажного дома. Коробку вместе с крышей должны были возвести к началу августа. Наступило первое число, пришло время выполнять условия. Правда, спор разрешила не комиссия минстроя, а визуальный осмотр здания обеими сторонами. В итоге застройщик остался с волосами, а агента побрили.