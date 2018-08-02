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07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кировке установят скульптуру челябинского Хатико

Как и в фильме, пес несколько лет ждал хозяина на остановке.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске появится памятник собаке, которая три года ждала погибшего хозяина на остановке. Уже в сентябре скульптуру установят на челябинской Кировке, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск.

Хозяин собаки погиб под колесами автомобиля на перекрестке Шоссе Металлургов и улицы 50 лет ВЛКСМ. Однако пес каждый день приходил на трамвайную остановку и ждал хозяина. В 2015-м году его сбила машина.

Деньги на памятник собирали всем миром, но их не хватало. Помог челябинский депутат. Памятник изготовят в известной мастерской Ивана Дубровина в городе Ревда.

Скульптура в натуральную величину появится на Кировке уже в сентябре.

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