На Кировке установят скульптуру челябинского Хатико

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске появится памятник собаке, которая три года ждала погибшего хозяина на остановке. Уже в сентябре скульптуру установят на челябинской Кировке, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск.

Хозяин собаки погиб под колесами автомобиля на перекрестке Шоссе Металлургов и улицы 50 лет ВЛКСМ. Однако пес каждый день приходил на трамвайную остановку и ждал хозяина. В 2015-м году его сбила машина.

Деньги на памятник собирали всем миром, но их не хватало. Помог челябинский депутат. Памятник изготовят в известной мастерской Ивана Дубровина в городе Ревда.