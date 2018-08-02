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07:14 (мск), источник: ИА REGNUM

Спасибо ЭКО: В Челябинске родился «юбилейный» младенец

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 года.

Сотый новорожденный, зачатый методом ЭКО, появился на свет в Челябинском областном перинатальном центре, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 г. За это время здесь проведено 982 завершенных цикла ЭКО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле врачам ГБУЗ «Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины» удалось спасти жизнь жителю города Копейска (Челябинская область), сделав ему эндоскопическое стентирование трахеи.

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