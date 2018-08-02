Спасибо ЭКО: В Челябинске родился «юбилейный» младенец

Сотый новорожденный, зачатый методом ЭКО, появился на свет в Челябинском областном перинатальном центре, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Уточняется, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 г. За это время здесь проведено 982 завершенных цикла ЭКО.