Спасибо ЭКО: В Челябинске родился «юбилейный» младенец
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 года.
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 года.
Сотый новорожденный, зачатый методом ЭКО, появился на свет в Челябинском областном перинатальном центре, сообщили в
Уточняется, что отделение вспомогательных репродуктивных технологий центра работает с ноября 2016 г. За это время здесь проведено 982 завершенных цикла ЭКО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле врачам ГБУЗ «Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины» удалось спасти жизнь жителю города Копейска (Челябинская область), сделав ему эндоскопическое стентирование трахеи.