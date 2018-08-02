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06:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

Центр Красноярска встал в большие пробки из-за ремонта дорог

Люди 40 минут ехали одну остановку.

Как сообщают жители, в большой пробке пришлось стоять у Коммунального моста, на проспекте Мира, улице Ленина. Люди по 40 минут ехали одну остановку около перекрёстка Мира-Сурикова, так как там идут дорожные работы и проезд перекрыт.

Напомним, 1 августа начали ремонтировать Коммунальный мост. Участки, где будут производиться работы, огородят конусами. Когда будет укладываться новый слой, мост будут перекрывать по одной полосе.

Кроме этого, в ночь с 3 на 4 августа будет полностью перекрыта улица Копылова. Схема движения поменяется из-за строительства развязки на ул. Волочаевская.

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