Центр Красноярска встал в большие пробки из-за ремонта дорог
Люди 40 минут ехали одну остановку.
Люди 40 минут ехали одну остановку.
Как сообщают жители, в большой пробке пришлось стоять у Коммунального моста, на проспекте Мира, улице Ленина. Люди по 40 минут ехали одну остановку около перекрёстка
Напомним, 1 августа начали ремонтировать Коммунальный мост. Участки, где будут производиться работы, огородят конусами. Когда будет укладываться новый слой, мост будут перекрывать по одной полосе.
Кроме этого, в ночь с 3 на 4 августа будет полностью перекрыта улица Копылова. Схема движения поменяется