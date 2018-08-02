Центр Красноярска встал в большие пробки из-за ремонта дорог

Как сообщают жители, в большой пробке пришлось стоять у Коммунального моста, на проспекте Мира, улице Ленина. Люди по 40 минут ехали одну остановку около перекрёстка Мира-Сурикова, так как там идут дорожные работы и проезд перекрыт.

Напомним, 1 августа начали ремонтировать Коммунальный мост. Участки, где будут производиться работы, огородят конусами. Когда будет укладываться новый слой, мост будут перекрывать по одной полосе.