Мусоровозы в Калининском районе теряют мусор на дорогах

Мусоровозы в Калининском районе в буквальном смысле этого слова теряют мусор на дорогах. На работу коммунальных служб в Калининском районе пожаловались в социальных сетях. Бытовой мусор посреди проезжей части в этот раз обнаружили на улице Мясниковой.