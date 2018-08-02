Мусоровозы в Калининском районе теряют мусор на дорогах
Такие казусы случаются регулярно, сообщают подписчики паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Такие казусы случаются регулярно, сообщают подписчики паблика Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Мусоровозы в Калининском районе в буквальном смысле этого слова теряют мусор на дорогах. На работу коммунальных служб в Калининском районе пожаловались в социальных сетях. Бытовой мусор посреди проезжей части в этот раз обнаружили на улице Мясниковой.
«Такое безобразие происходит раз в неделю, а то и чаще. Мусоровозы с открытым верхом теряют груз и уезжают», — жалуются подписчики.
Сообщается, такие «сюрпризы» на дорогах в Калининском районе можно увидеть регулярно.