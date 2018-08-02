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07:19 (мск), источник: VN.ru

25 новосибирцев едут на финал чемпионата «Молодые профессионалы-2018»

25 участников будут представлять Новосибирскую область в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы-2018», который пройдет в Южно-Сахалинске.

Поварское и кондитерское дело, технологии моды, ремонт и обслуживание автомобилей, предпринимательство, электроника, туризм — всего 51 компетенция, по которым в отборочном туре приняли участие 520 студентов и школьников из Новосибирской области.

Основная задача чемпионата — это повышение престижа рабочих профессий, подчеркнул врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Это шестой по счету национальный конкурс, который в этом году пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Некоторые компетенции были закрыты на этапе предварительных туров, поэтому в копилке нашего региона уже есть одна золотая, две серебряные и бронзовая медали.

«Уверен, что те навыки, которыми вы владеете, компетенции вы продемонстрируете на достойном уровне. Конечно, мы будем за вас болеть. Безусловно, будем ждать вас с победой, потому что Новосибирская область — это действительно один из флагманов на территории Российской Федерации по развитию социально-экономических условий и научно- образовательного комплекса», — говорит врио заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

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