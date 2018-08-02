25 новосибирцев едут на финал чемпионата «Молодые профессионалы-2018»

Поварское и кондитерское дело, технологии моды, ремонт и обслуживание автомобилей, предпринимательство, электроника, туризм — всего 51 компетенция, по которым в отборочном туре приняли участие 520 студентов и школьников из Новосибирской области.

Основная задача чемпионата — это повышение престижа рабочих профессий, подчеркнул врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Это шестой по счету национальный конкурс, который в этом году пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Некоторые компетенции были закрыты на этапе предварительных туров, поэтому в копилке нашего региона уже есть одна золотая, две серебряные и бронзовая медали.