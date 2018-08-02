25 новосибирцев едут на финал чемпионата «Молодые профессионалы-2018»
25 участников будут представлять Новосибирскую область в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы-2018», который пройдет в
25 участников будут представлять Новосибирскую область в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы-2018», который пройдет в
Поварское и кондитерское дело, технологии моды, ремонт и обслуживание автомобилей, предпринимательство, электроника, туризм — всего 51 компетенция, по которым в отборочном туре приняли участие 520 студентов и школьников из Новосибирской области.
Основная задача чемпионата — это повышение престижа рабочих профессий, подчеркнул врио заместителя губернатора Сергей Нелюбов. Это шестой по счету национальный конкурс, который в этом году пройдет в
«Уверен, что те навыки, которыми вы владеете, компетенции вы продемонстрируете на достойном уровне. Конечно, мы будем за вас болеть. Безусловно, будем ждать вас с победой, потому что Новосибирская область — это действительно один из флагманов на территории Российской Федерации по развитию