Сушинский рассказал, когда «Авангард» примет решение по арене
Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский заявил, что с новой домашней ареной команда определится до конца недели, сообщает ТАСС.
Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский заявил, что с новой домашней ареной команда определится до конца недели, сообщает ТАСС.
Ранее директор по хоккейным операциям «ястребов» Евгений Хацей посетил Красноярск и Мытищи, чтобы оценить состояние местных дворцов.
«Пока мы еще свое заключение не сделали, сейчас у нас есть время, когда КХЛ может подстроить календарь под нас, в
На «Арене Мытищи» «Авангарду» придется соседствовать с баскетбольным клубом «Химки». Переоборудование площадки из баскетбольной в хоккейную занимает один день. «Понятно, что это наложит отпечаток на календарь, но вариантов у нас не так много, поэтому будем выбирать лучшее, чтобы всем было удобно», — отметил президент «Авангарда».
Как ранее сообщал «СуперОмск»,
Первый домашний матч «ястребы» проведут 10 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком».