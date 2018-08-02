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07:20 (мск), источник: СуперОмск

Сушинский рассказал, когда «Авангард» примет решение по арене

Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский заявил, что с новой домашней ареной команда определится до конца недели, сообщает ТАСС.

Ранее директор по хоккейным операциям «ястребов» Евгений Хацей посетил Красноярск и Мытищи, чтобы оценить состояние местных дворцов.

«Пока мы еще свое заключение не сделали, сейчас у нас есть время, когда КХЛ может подстроить календарь под нас, в четверг-пятницу мы определимся», — сказал Сушинский.

На «Арене Мытищи» «Авангарду» придется соседствовать с баскетбольным клубом «Химки». Переоборудование площадки из баскетбольной в хоккейную занимает один день. «Понятно, что это наложит отпечаток на календарь, но вариантов у нас не так много, поэтому будем выбирать лучшее, чтобы всем было удобно», — отметил президент «Авангарда».

В случае выбора «Платинум Арены Красноярск» «ястребам» придется играть в другом городе первый раунд плей-офф. На красноярской арене в марте пройдет зимняя Универсиада.

Как ранее сообщал «СуперОмск», из-за аварийного состояния «Арены Омск» «Авангард» вынужден искать площадки в других городах. Клубом заказана техническая экспертиза состояния несущих конструкций собственного ледового дворца.

Первый домашний матч «ястребы» проведут 10 сентября с нижнекамским «Нефтехимиком».

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