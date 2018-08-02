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08:02 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке молодые гангста-рэперы «напали» на кафе

Запрыгнув на кассы, парни начали петь и танцевать.

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Во Владивостоке молодые парни совершили «нападение» на популярное фастфуд-кафе в центре города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «news.vl» в социальной сети Инстаграм.

Несколько молодых парней ворвались в кафе быстрого питания «KFC», расположенное на улице Алеутская и, запрыгнув на кассы, начали петь и танцевать. После непродолжительного концерта молодые люди с криками выбежали из заведения и сели в элитный внедорожник.

Корреспондент РИА VladNews связался с представителем франшизы KFC во Владивостоке, который рассказал, что такой случай действительно был, однако комментировать произошедшее отказался.

Также администраторы группы «news.vl» обнаружили видео месячной давности, на котором те же гангста-рэперы посреди дня стреляют из окна автомобиля.

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