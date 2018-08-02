Во Владивостоке молодые гангста-рэперы «напали» на кафе
Запрыгнув на кассы, парни начали петь и танцевать.
Запрыгнув на кассы, парни начали петь и танцевать.
Во Владивостоке молодые парни совершили «нападение» на популярное
Несколько молодых парней ворвались в кафе быстрого питания «KFC», расположенное на улице Алеутская и, запрыгнув на кассы, начали петь и танцевать. После непродолжительного концерта молодые люди с криками выбежали из заведения и сели в элитный внедорожник.
Корреспондент РИА VladNews связался с представителем франшизы KFC во Владивостоке, который рассказал, что такой случай действительно был, однако комментировать произошедшее отказался.
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