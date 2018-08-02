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09:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале устроят фотоохоту на организаторов несанкционированных свалок

Информация о нарушителях будет передаваться в компетентные органы.

В Екатеринбурге устроят фотоохоту на недобросовестных горожан, устраивающих несанкционированные свалки. В местах скопления мусора установят фотоловушки, которые будут фиксировать нарушителей и отправлять информацию о них в компетентные органы, об этом сообщает в четверг. 2 августа, «АиФ-Урал».

Фотоловушка — небольшое устройство, которое имеет размеры с коробку от мобильного телефона. Ее устанавливают в местах несанкционированных свалок и тщательно маскируют. Сейчас таких устройств немного и их постоянно переносят на разные участки, однако к концу года будут закуплены дополнительные фотоловушки, которые смогут охватить все нелегальные места скопления мусора в уральской столице.

Устройство реагирует на движение, пока этого нет, оно находится в спящем режиме. Как только перед фотоловушкой появляется человек, она включается и в режиме онлайн начинает передавать всю информацию о происходящем. «Фотоловушка имеет три датчика движения. Два боковых и один центральный. У нее есть инфракрасная подсветка для работы в ночное время, которая также включается автоматически. При обнаружении движения прибор оперативно передает фото и видео на электронную почту инспекции», — прокомментировал представитель МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» Артем Алексеев.

Вся информация о нарушителях передается в компетентные органы. Штраф за вывоз мусора на несанкционированную свалку может достигать 200 тыс рублей. Уже сейчас с помощью фотоловушек удалось обнаружить несколько грузовиков, оставляющих мусор в неположенном месте. К слову, сорвать прибор или украсть его будет непросто, при этом вся информация о человеке, который пытался это сделать, также будет оперативно передана в правоохранительные органы.

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