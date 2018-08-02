Компанию из Перми обвинили в порче памятника Ленину в Челябинске

Пермскую компанию обвинили в порче исторического объекта в Челябинске. Местные СМИ сообщают, что фирма, которая выиграла тендер на ремонт памятника Ленину, нарушила его конструкцию.

Ремонт памятника оценили в 18 миллионов рублей, однако выигравшая тендер пермская компания согласилась провести работу за более низкую цену — 15 миллионов рублей. Завершить реконструкцию фирма должна была до сентября этого года. Однако качество ремонта оказалось настолько низким, что работы пришлось приостановить.