Компанию из Перми обвинили в порче памятника Ленину в Челябинске
Капремонт объекта пришлось приостановить, потому что возникла угроза его обрушения.
Капремонт объекта пришлось приостановить, потому что возникла угроза его обрушения.
Пермскую компанию обвинили в порче исторического объекта в Челябинске. Местные СМИ сообщают, что фирма, которая выиграла тендер на ремонт памятника Ленину, нарушила его конструкцию.
Ремонт памятника оценили в 18 миллионов рублей, однако выигравшая тендер пермская компания согласилась провести работу за более низкую цену — 15 миллионов рублей. Завершить реконструкцию фирма должна была до сентября этого года. Однако качество ремонта оказалось настолько низким, что работы пришлось приостановить.
СМИ приводят слова председателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александра Баландина, который пояснил, что при ремонте были допущены технологические нарушения. Выяснилось, что компания убирала облицовочные плиты отбойным молотком и нанесла ущерб конструкции объекта. Работы пришлось приостановить, чтобы оценить состояние памятника.