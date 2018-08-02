Александр Усс открыл фельдшерско-акушерский пункт в Шарыповском районе

Источник: НИА Красноярск

В селе Белоозёрка Шарыповского района временно исполняющий обязанности Губернатора принял участие в открытии нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который заменил старый и стал пятым, построенным в районе за последние пять лет. В пресс-службе регионального Правительства сообщили, что в следующем году ещё один ФАП планируется сдать в селе Сорокино.

Белоозёрский ФАП возвели в рамках программы развития регионального здравоохранения. За ним закреплены 325 человек, в том числе 72 ребёнка. Жителям деревни оказывается неотложная медицинская помощь, проводятся процедуры по назначениям врачей, ведётся электронная запись на прием в районную больницу, выписываются рецепты. Кроме того, в ФАПе пациенты могут приобрести лекарства, пройти диспансеризацию, онкоскрининг, профилактический осмотр, вызвать врача. За одну смену медицинский пункт может принять 24 человека.

«В нашем крае более восьми сотен фельдшерско-акушерских пунктов. В том числе есть те, которые нужно модернизировать, и мы эту задачу постепенно выполняем. Важно, чтобы в деревнях подобные учреждения были своеобразным шагом в будущее. Пусть эти медицинские пункты небольшие, но оснащены необходимым современным оборудованием для оказания помощи», — в ходе общения с жителями сказал Александр Усс.