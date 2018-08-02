Александр Усс открыл фельдшерско-акушерский пункт в Шарыповском районе
Накануне руководитель Красноярского края Александр Усс побывал с рабочим визитом в Шарыповском районе и городе Ужур.
Накануне руководитель Красноярского края Александр Усс побывал с рабочим визитом в Шарыповском районе и городе Ужур.
В селе Белоозёрка Шарыповского района временно исполняющий обязанности Губернатора принял участие в открытии нового
Белоозёрский ФАП возвели в рамках программы развития регионального здравоохранения. За ним закреплены 325 человек, в том числе 72 ребёнка. Жителям деревни оказывается неотложная медицинская помощь, проводятся процедуры по назначениям врачей, ведётся электронная запись на прием в районную больницу, выписываются рецепты. Кроме того, в ФАПе пациенты могут приобрести лекарства, пройти диспансеризацию, онкоскрининг, профилактический осмотр, вызвать врача. За одну смену медицинский пункт может принять 24 человека.
«В нашем крае более восьми сотен
В Ужуре глава региона побывал в цехе по переработке молока АО «Искра» мощностью более 15 тысяч тонн готовой продукции в год. Александр Усс осмотрел производство и пообщался с работниками. На встрече с врио Губернатора обсуждались вопросы развития предприятия и реализации продукции, в том числе в торговых сетях края.