Одобренные Путиным поезда начнут ходить из Владивостока
Первая из новых электричек Приморья выйдет на маршрут 1 сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Первая из новых электричек Приморья выйдет на маршрут 1 сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Первый из трех электропоездов, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента РФ Владимира Путина, придет в регион уже в середине августа. Примерно две недели поезд будет проходить обкатку, а 1 сентября выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров. С предложением об обновлении подвижного состава пригородных электричек к главе государства обратился глава Приморья Андрей Тарасенко.
Как сообщил первый
Напомним, предложение главы Приморья об обновлении подвижного состава пригородных электричек в крае за счет ОАО «РЖД» поддержал Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с Андреем Тарасенко 4 июля. Всего, по поручению главы государства, в Приморье будут поставлены три новых электропоезда.
Предложение, с которым выступил глава региона, позволит в полной мере обеспечить пассажирские перевозки в Приморье. Андрей Тарасенко подчеркнул, что ориентировочная стоимость трех 6-составных электропоездов составляет 800 миллионов рублей.
Владимир Путин согласился с предложением. Планируется, что один поезд будет поставлен в регион до начала Восточного экономического форума, то есть уже к сентябрю этого года. Еще два край сможет получить в следующем году.
Михаил Грач.