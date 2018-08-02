Одобренные Путиным поезда начнут ходить из Владивостока

Источник: ДЕЙТА

Первый из трех электропоездов, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента РФ Владимира Путина, придет в регион уже в середине августа. Примерно две недели поезд будет проходить обкатку, а 1 сентября выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров. С предложением об обновлении подвижного состава пригородных электричек к главе государства обратился глава Приморья Андрей Тарасенко.

Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, уже определены 10 маршрутов, по которым будет курсировать новый четырехвагонный электропоезд. Это направления из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками.

Планируется, что первый рейс нового поезда с пассажирами пойдет 1 сентября — именно такое поручение ранее дал глава Приморья Андрей Тарасенко.

Напомним, предложение главы Приморья об обновлении подвижного состава пригородных электричек в крае за счет ОАО «РЖД» поддержал Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с Андреем Тарасенко 4 июля. Всего, по поручению главы государства, в Приморье будут поставлены три новых электропоезда.

Предложение, с которым выступил глава региона, позволит в полной мере обеспечить пассажирские перевозки в Приморье. Андрей Тарасенко подчеркнул, что ориентировочная стоимость трех 6-составных электропоездов составляет 800 миллионов рублей.

«Оптимальным вариантом обновления является приобретение парка подвижного состава за счет средств ОАО “РЖД”. При вашем согласии совместно с ОАО “РЖД” будет организована соответствующая работа по восполнению подвижного состава с поставкой первого поезда до начала проведения Восточного экономического форума», — обратился к Президенту Андрей Тарасенко.

Владимир Путин согласился с предложением. Планируется, что один поезд будет поставлен в регион до начала Восточного экономического форума, то есть уже к сентябрю этого года. Еще два край сможет получить в следующем году.