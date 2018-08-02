Деньги или время: челябинцы признались социологам, чего им не хватает
Хотя не каждый считает, что он обделен.
Хотя не каждый считает, что он обделен.
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали жителям мегаполиса простой вопрос: а вам чего не хватает — времени или денег? Можно сказать, что ответы горожан не удивили. И все же посмотреть на них интересно.
На нехватку времени чаще всего жалуются женщины и молодежь в возрасте до 30 лет, а также респонденты с высоким уровнем доходов.
О нехватке денег твердили представители разных возрастных и социальных групп. А еще
Кстати, времени чаще всего не хватает жителям Курчатовского и Калининского районов, а денег — респондентам из Ленинского района. Зато жители Тракторозаводского, Советского и Центрального районов, как правило, говорили, что им достаточно и того, и другого.