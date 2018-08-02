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07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Деньги или время: челябинцы признались социологам, чего им не хватает

Хотя не каждый считает, что он обделен.

Источник: Reuters

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали жителям мегаполиса простой вопрос: а вам чего не хватает — времени или денег? Можно сказать, что ответы горожан не удивили. И все же посмотреть на них интересно.

  • «Времени»: сказали 17,6% опрошенных.
  • «Денег»: заверили 61,7% респондентов.
  • «Достаточно и того, и другого»: ответили 14,7% горожан.
  • Затруднились ответить 6% опрошенных.

На нехватку времени чаще всего жалуются женщины и молодежь в возрасте до 30 лет, а также респонденты с высоким уровнем доходов.

О нехватке денег твердили представители разных возрастных и социальных групп. А еще почему-то — челябинцы со средним уровнем доходов.

Кстати, времени чаще всего не хватает жителям Курчатовского и Калининского районов, а денег — респондентам из Ленинского района. Зато жители Тракторозаводского, Советского и Центрального районов, как правило, говорили, что им достаточно и того, и другого.

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