Деньги или время: челябинцы признались социологам, чего им не хватает

Источник: Reuters

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали жителям мегаполиса простой вопрос: а вам чего не хватает — времени или денег? Можно сказать, что ответы горожан не удивили. И все же посмотреть на них интересно.

«Времени»: сказали 17,6% опрошенных.

«Денег»: заверили 61,7% респондентов.

«Достаточно и того, и другого»: ответили 14,7% горожан.

Затруднились ответить 6% опрошенных.

На нехватку времени чаще всего жалуются женщины и молодежь в возрасте до 30 лет, а также респонденты с высоким уровнем доходов.

О нехватке денег твердили представители разных возрастных и социальных групп. А еще почему-то — челябинцы со средним уровнем доходов.