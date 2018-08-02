Сильными ливнями пугают приморцев синоптики

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, в связи со смещением активного атмосферного фронта на территорию Приморья ночью и днем 4 августа, ночью 5 августа на большей территории края ожидаются ливневые дожди с количеством 15−45 миллиметров за 12 часов и менее, а также грозы.

По прогнозу синоптиков, утром и днем 4 августа в центральной части края, ночью 5 августа на юге местами пройдут сильные и очень сильные ливни. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 18−23 метров в секунду.

На реках края возможно формирование паводков.

Отметим, что приморские синоптики информируют о том, что в связи с ожидаемым резким ухудшением погоды Примгидромет распространил штормовое предупреждение. Однако на момент выхода публикации на сайте «Примгидромета» активных штормовых предупреждений не было.