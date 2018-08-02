Хабаровские приставы рассказали, как защитить себя от коллекторов
В этом году историй с угрозами и применением силы стало меньше.
В этом году историй с угрозами и применением силы стало меньше.
Коллекторы — страх и ужас должников, пытки, угрозы, унижения, чего только мы не наслушались за то время, когда руки у них были связаны только собственным пониманием добра, однако вот уже больше года в стране действует закон, который контролирует их деятельность. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» решил разобраться, что изменилось.
Этим летом нашумела история о девушке, на личной страничке которой коллекторы разметили информацию, о том, что она якобы больна СПИДом. Сейчас этим делом занимается прокуратура. Еще одна история — когда пенсионерку угрожали облить кислотой за микрокредит взятый ее сыном. Довели женщину до нервного срыва и сердечного приступа.
Вообще начиная с 1 января 2017 года жизнь так называемых коллекторов здорово осложнилась. Именно тогда вступил в действие федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинановых организациях». Согласно этому документу всех коллекторов в стране посчитали и внесли в единый госудасртвенный реестр, обязали выполнять положения закона, в котором есть существенные ограничения их деятельности, а контроль за их работой возложили на судебных приставов. Кстати, закон работает. В этом году, правда, жалоб на действия коллекторов стало немного больше, но чаще всего это обычные требования вернуть долг. Диких историй с угрозами и применением силы стало меньше. Эксцессы случаются, но сейчас они больше напоминают рецидивы.
Не в реестре — не подвластны?
Если вкратце, сегодня закон запрещает представителям кредиторов почем зря беспокоить недобросовестных заемщиков, тем более применять к ним
По телефону собеседник обязан представиться, назвать организацию, которую он представляет. Также кредитор не вправе разглашать информацию личного характера. Нельзя, например, называть по телефону или в текстовом сообщении сумму задолженности. И тем более недопустимо развешивать такую информацию в подъездах. За все это положен штраф с возможным исключением из реестра.
Сейчас в реестре чуть более 200 организаций, зарегистрированных в основном в западной части страны, в Хабаровске работают только 11 их филиалов. — Всего за этот год в управление поступило 96 жалоб, — говорит Константин Рыбинский. — Причем 30 из них на тех, кто включен в реестр, остальные — как раз на кредитные и микрофинансовые организации. Впрочем, понятно, что люди особо не разбирают — кто включен в реестр, а кто нет — жалуются на всех. Но если с реестровыми организациями мы работаем: проверяем, штрафуем и т.д, а они со своей стороны, стараются соблюдать закон, то с остальными справиться не так просто. После того, как поступает жалоба, службой судебных приставов проводится проверка и собираются доказательства нарушения. А это процесс продолжительный.
— Привлечь нереестровую организацию к административной ответственности можно, — говорит Константин Рыбинский. — Но при сборе доказательств, на основании которых будет составлен административный протокол, существуют определенные сложности, очень много времени отнимает переписка, очень часто действовать приходиться через суд.
В прошлом году одну из таких микрофинансовых организаций «достававшую» своих должников сверх всякой меры,
Какие ваши доказательства?
Главное, на что сегодня жалуются люди — огромное количество звонков. Очень много жалоб от так называемых третьих лиц — когда
Для того, чтобы ваше обращение быстрее было рассмотрено, а нарушитель наказан, желательно предоставить подтверждающие документы.