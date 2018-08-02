Хабаровские приставы рассказали, как защитить себя от коллекторов

Источник: Хабаровский край сегодня

Коллекторы — страх и ужас должников, пытки, угрозы, унижения, чего только мы не наслушались за то время, когда руки у них были связаны только собственным пониманием добра, однако вот уже больше года в стране действует закон, который контролирует их деятельность. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» решил разобраться, что изменилось.

Этим летом нашумела история о девушке, на личной страничке которой коллекторы разметили информацию, о том, что она якобы больна СПИДом. Сейчас этим делом занимается прокуратура. Еще одна история — когда пенсионерку угрожали облить кислотой за микрокредит взятый ее сыном. Довели женщину до нервного срыва и сердечного приступа.



Нарушения явные и дают правоохранителям, особенно судебным приставам, которые обязаны контролировать коллекторов, все карты в руки. Но, как выяснилось, есть нюансы. — Давайте договоримся сразу, коллекторы — это обиходное название тех, кто занимается возвращением долгов. В правовом поле России такого понятия, как коллектор, нет. Есть компании, которые зарабатывают только на том, что возвращают долги и есть кредитные и микрофинансовые организации, которые сами убеждают своих неплательщиков, — объясняет и.о. начальника отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченных задолженностей УФСП по Хабаровскому краю Константин Рыбинский. С точки зрения закона, это, как говорят в Одессе, — две большие разницы. Потому что в первом случае контроль за такими организациями осуществляет Федеральная служба судебных приставов, во втором — Центробанк.



Вообще начиная с 1 января 2017 года жизнь так называемых коллекторов здорово осложнилась. Именно тогда вступил в действие федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинановых организациях». Согласно этому документу всех коллекторов в стране посчитали и внесли в единый госудасртвенный реестр, обязали выполнять положения закона, в котором есть существенные ограничения их деятельности, а контроль за их работой возложили на судебных приставов. Кстати, закон работает. В этом году, правда, жалоб на действия коллекторов стало немного больше, но чаще всего это обычные требования вернуть долг. Диких историй с угрозами и применением силы стало меньше. Эксцессы случаются, но сейчас они больше напоминают рецидивы.



Не в реестре — не подвластны?



Если вкратце, сегодня закон запрещает представителям кредиторов почем зря беспокоить недобросовестных заемщиков, тем более применять к ним какие-то меры морального и физического воздействия.

По телефону собеседник обязан представиться, назвать организацию, которую он представляет. Также кредитор не вправе разглашать информацию личного характера. Нельзя, например, называть по телефону или в текстовом сообщении сумму задолженности. И тем более недопустимо развешивать такую информацию в подъездах. За все это положен штраф с возможным исключением из реестра.



Если раньше вышибалы названивали своим «клиентам» сколько угодно раз в любое время дня и ночи, то теперь не имеют права сделать больше одного звонка в сутки, не более двух в неделю и не более восьми в месяц. Причем в рабочие дни они могут позвонить с 8 утра до 10 вечера, а в выходные и праздничные дни с 9 утра до 20 часов вечера по времени в котором живет должник.



Сейчас в реестре чуть более 200 организаций, зарегистрированных в основном в западной части страны, в Хабаровске работают только 11 их филиалов. — Всего за этот год в управление поступило 96 жалоб, — говорит Константин Рыбинский. — Причем 30 из них на тех, кто включен в реестр, остальные — как раз на кредитные и микрофинансовые организации. Впрочем, понятно, что люди особо не разбирают — кто включен в реестр, а кто нет — жалуются на всех. Но если с реестровыми организациями мы работаем: проверяем, штрафуем и т.д, а они со своей стороны, стараются соблюдать закон, то с остальными справиться не так просто. После того, как поступает жалоба, службой судебных приставов проводится проверка и собираются доказательства нарушения. А это процесс продолжительный.



— Привлечь нереестровую организацию к административной ответственности можно, — говорит Константин Рыбинский. — Но при сборе доказательств, на основании которых будет составлен административный протокол, существуют определенные сложности, очень много времени отнимает переписка, очень часто действовать приходиться через суд.



Сейчас на законодательном уровне решается вопрос о наделении судебных приставов полномочиями о проведении административного расследования — законопроект прошел третье чтение в Госдуме. Это бы решило большинство проблем, но приходиться работать с тем, что есть.



В прошлом году одну из таких микрофинансовых организаций «достававшую» своих должников сверх всякой меры, все-таки наказали — на десять тысяч рублей. В этом году возбуждено еще несколько административных дел.



Какие ваши доказательства?

Главное, на что сегодня жалуются люди — огромное количество звонков. Очень много жалоб от так называемых третьих лиц — когда кто-то берет кредит и указывает в качестве контактного лица своего знакомого, забыв поставить его об этом в известность. Кредиторы начинают звонить ему, а человек даже не в курсе, о чем речь. Многие начинают переживать и не знают, что делать. Так вот, в законе есть пункт, который позволяет такие звонки прекратить моментально. Надо просто сказать: отстаньте, я не хочу с вами разговаривать. Звонки после этого должны прекратиться. Если нет — обращайтесь в службу судебных приставов.